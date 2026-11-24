Reprodução/Internet Luciana Gimenez

Rosana Saad, diretora da TV Bandeirantes e cunhada de João Carlos Saad, conhecido como Johnny, presidente da emissora, queria, a todo custo, levar Luciana Gimenez para a Band.

Mas como Rosana Saad foi parar na TV Bandeirantes?

Isso aconteceu há muito tempo. Ela era casada e seu ex-marido pediu a um amigo que conseguisse um emprego para ela na emissora. Esse amigo conseguiu uma vaga na área comercial.

Foi lá que Rosana conheceu seu atual marido, Ricardo Saad, dono de 20% das ações da emissora.

Rosana Saad parece ter a certeza de que , por ser casada em segundas núpcias com Ricardo Saad, acredita que tem poder de decisão na TV. Vamos considerar também que seu cunhado, Johnny, teria receio de contrariá-la.

E a coitada da Luciana Gimenez acreditou nela.

Rosana Saad conseguiu que seu cunhado contratasse Guilhermo Pendino para assumir a direção artística e de programação. Nesse processo, acabaram demitindo o diretor de produção, que, na minha opinião, era o único profissional competente da área artística da TV Bandeirantes.

Mas essa é uma história que vou contar em outra coluna.

Agora, quero falar de Luciana Gimenez, a grande amiga de Rosana Saad.

Voltando à Luciana.

A apresentadora teve um programa diário à noite na RedeTV!, ocupando o espaço deixado por Adriane Galisteu.

A própria Adriane havia sido contratada, em parte, pela curiosidade em torno de seu antigo relacionamento com Ayrton Senna. E acabou se revelando uma excelente apresentadora.

Quando Adriane deixou a emissora , Luciana Gimenez foi contratada. Coincidentemente, ela havia tido um filho com Mick Jagger. Sim, sei que foi apenas uma coincidência e que, com certeza, sua contratação aconteceu pelo talento, embora, até aquele momento, ela ainda não tivesse apresentado nenhum programa.

Pouco depois, o sócio da RedeTV! acabou se separando da mulher, filha de um banqueiro, e se casando com Luciana Gimenez.

Essa história de separações e novos casamentos dentro das emissoras de televisão é algo impressionante.

No início, o programa de Luciana até apresentava resultados razoáveis, principalmente porque contava com um diretor que criava novidades. Mas, com o passar do tempo, a curiosidade em torno da apresentadora diminuiu. O Ibope da atração começou a cair e foi ladeira abaixo.

Os fatos que vou contar podem ser considerados apenas coincidências. Afinal, a vida é uma coleção de coincidências, algumas delas bastante curiosas.

Por alguma razão, Luciana Gimenez se separou do sócio da RedeTV!, que, aliás, já está casado com outra mulher.

Depois de algum tempo, o empresário deixou a sociedade da RedeTV! e, pouco depois, Luciana foi dispensada da emissora.

Na sequência, ela conversou com o SBT, mas não aceitou uma proposta que, segundo informações, era muito boa e poderia garantir à atração pelo menos dois pontos de Ibope. Na RedeTV!, seu programa registrava, no máximo, 0,8 ponto.

Mas Luciana Gimenez não quis aceitar a proposta do SBT.

Afinal, sua amiga Rosana Saad, diretora da TV Bandeirantes, casada com um dos sócios da emissora e cunhada do presidente João Carlos Saad, havia prometido levá-la para a Band.

Repito: Luciana Gimenez acreditou ingenuamente nessa promessa.





Foram muitas conversas, reuniões e negociações, mas nada de programa na televisão.

Aprendam uma coisa: jamais acreditem cegamente em promessas de donos de emissoras de TV ou de seus parentes. As coisas estão longe de ser resolvidas de maneira meritocrática.

Recentemente, li na imprensa que o projeto de Luciana Gimenez na TV Bandeirantes, que conta com a amizade de Rosana Saad, só deverá ser repensado no ano que vem.

Depois de conseguir que o cunhado contratasse o argentino Guilhermo Pendino para a direção artística e de programação, que passou o ano inteiro sorrindo sabe-se lá de quê, Rosana não conseguiu fazer valer sua influência como esposa de um dos sócios para garantir a contratação de sua amicíssima Luciana Gimenez.

Repito a expressão "segundas núpcias" porque, na minha avaliação, as esposas de segundos casamentos têm mais influência do que as de primeiros casamentos, ao menos, incontestavelmente, na televisão.

Esta coluna me fez lembrar uma música de nome Nuvem Passageira.

Ou, quem sabe, o livro A Hora e a Vez de Augusto Matraga.

Ou talvez Rapunzel, mas sem as tranças loiras.