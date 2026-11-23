Reprodução/Instagram/luizaambieloficial Luiza Ambiel

A atriz e criadora de conteúdo adulto Luiza Ambiel, de 54 anos, recebeu uma pergunta sobre o ex-jogador Edmundo após revelar que, nos anos 1990, um atleta lhe propôs fazer sexo na geral do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A ex-musa da Banheira do Gugu contou que o jogador tinha essa fantasia, mas não revelou sua identidade. A declaração repercutiu na imprensa e levou seguidores a tentar descobrir quem teria feito o convite.

Em seu perfil no Instagram, um seguidor perguntou diretamente: “O jogador da década de 90 que te convidou para fazer sexo no Maracanã era o Edmundo?”. Luiza já havia contado que recebia propostas inusitadas durante o período em que participava da Banheira do Gugu.

“Naquela época, os homens eram muito mais diretos. Recebi cantadas que até hoje não esqueci . Algumas eram tão ousadas que eu ficava sem saber o que responder”, conta.

Ao comentar a pergunta, Luiza escreveu apenas: “Muito bom”. A atriz já revelou ter vivido um romance com Edmundo e elogiou o ex-atacante, afirmando que ele era “muito gato” e continuava bonito. Os dois se conheceram durante o período em que o jogador atuava no futebol brasileiro.

Apesar do envolvimento, Luiza não confirmou que ele tenha sido o autor da proposta no Maracanã. “As pessoas estão tentando adivinhar e cada uma tem seu palpite. Eu só contei uma situação que vivi há muitos anos”, diz.





A repercussão da história também chegou aos assinantes de Luiza, que passaram a enviar propostas semelhantes à que ela recebeu no passado. Segundo a criadora de conteúdo adulto, foram mais de mil pedidos para acompanhá-la em partidas de futebol e realizar a fantasia no estádio.

“Comecei a receber mensagens de pessoas querendo assistir a jogos comigo e fazer a mesma coisa que aquele jogador sugeriu. Foram mais de mil pedidos. Tem assinante querendo saber até qual jogo eu escolheria. Não imaginava que uma história tão antiga fosse despertar esse interesse todo”, conclui.