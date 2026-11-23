Reprodução/Internet Celso Portiolli

O SBT passou o trator em cima da TV Globo neste domingo.

Celso Portiolli, sobre quem já escrevi aqui que é o maior apresentador das TVs, fez valer seu carisma e deu de goleada no Ibope contra a TV Globo, que, por acaso, tinha o programa de Eliana na programação.

E, minha gente, até trocaram o diretor do programa, como se uma nova direção pudesse fazer alguma coisa.

Primeiro que todos, repito, todos os diretores atuais de TV aberta não sabem o que é uma TV aberta. Nenhum deles sabe dirigir TV aberta.

E não adianta trocar de diretor e acreditar que novos formatos vão dar Ibope para Eliana.

Eu já critiquei, na semana passada, o Celso Portiolli pelas bobagens inexoráveis que ele falou no Teleton. Mas isso não tira dele o mérito de ser o maior apresentador das TVs hoje.

E ele é a melhor coisa que o SBT tem a mostrar.

No caso da TV Globo, que cometeu a bobagem de contratar Eliana acreditando que ela levaria seu público do SBT, Amaury Soares, diretor da TV Globo que teve a ideia, não sabe nada de TV aberta.





Se soubesse, entenderia que, se nem Gugu levou para a TV Record o Ibope que tinha no SBT, não seria Eliana quem conseguiria levar.

Eu fui o único que escreveu que Celso Portiolli ainda tem muito a mostrar e a oferecer em termos de Ibope.

Mas ele precisa de um diretor que entenda seu perfil e a filosofia da dona de casa. Senão, vai continuar escorregando, tendo bom Ibope em um domingo e não tendo em outro.

Quanto a Eliana, ela precisa aprender a ter coreografia de palco e voz de comando, características que, se tem, estão muito bem escondidas.

E formato nenhum comprado vai mudar o Ibope dela.