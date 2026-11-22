Divulgação Ale Gaúcha

A influenciadora Alê Gaúcha, de 21 anos, moradora do Rio de Janeiro, contou que seus seios naturais, de tamanho GG, funcionaram como “airbags naturais” durante um acidente doméstico. Segundo ela, o volume do busto amorteceu a queda e evitou que batesse o rosto diretamente no chão. A jovem sofreu bullying por causa dos seios grandes na adolescência e chegou a pensar em fazer uma cirurgia para diminuí-los.

Alê conta que estava saindo do banho, ainda molhada, quando escorregou e caiu para a frente. Ela diz que percebeu que o peito havia atingido o chão antes do rosto.

“Eu escorreguei e fui direto para o chão. Na hora, levei um susto enorme, mas percebi que meu peito tinha batido primeiro. Brinquei que meus seios funcionaram como airbags naturais. Nunca pensei que um dia fosse agradecer por eles serem tão grandes”, relata.

A influenciadora conta que sofreu bullying na adolescência porque seus seios se desenvolveram antes dos das colegas. Ainda na escola, começou a receber comentários sobre o corpo e chegou a considerar uma cirurgia de redução mamária.

“É muito difícil ser aquela menina que desenvolve o corpo antes de todo mundo. Você acaba ganhando uma fama que não quer, mesmo sem fazer nada. Eu era muito nova e já precisava lidar com olhares e comentários sobre meus seios. Teve uma época em que pensei seriamente em diminuí-los porque achava que assim minha vida seria mais fácil”, afirma.





Alê voltou a pensar na redução dos seios quando tentou trabalhar como babá. Em 2022, fez um curso na área e participou de cerca de 50 entrevistas de emprego, mas não conseguiu uma contratação. Ela acredita que sua aparência tenha influenciado as recusas. Em vez de fazer a cirurgia, decidiu seguir outro caminho e passou a produzir conteúdo adulto.

“Passei muito tempo achando que precisava mudar meu corpo para ser aceita. Hoje vejo que não precisava diminuir meus seios para caber nas expectativas dos outros. Se antes eles eram motivo de vergonha, agora consigo até brincar com situações como essa queda”, conclui.