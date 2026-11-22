Reprodução/Globoplay Faustão

Dia desses, vi um vídeo de um especialista em relógios de luxo que disse que Fausto Silva tem a maior coleção de relógios do país.

No início, fiquei um pouco espantado, mas logo me veio à cabeça que muitas pessoas têm coleções de todo tipo de coisa.

Conheci um incorporador que tem uma coleção de carros antigos. Uma das diversões dele é ir até um galpão onde os veículos ficam guardados, entrar em cada carro e se sentir em outra época.

Agora, esse incorporador está vendendo sua coleção porque a mulher sugeriu que ele se desfizesse dos carros. Como gosta da mulher e não quer discutir com ela, resolveu vender.

Mas, até agora, não encontrou ninguém que pague o que ele pede, sequer por um carro. O que dizer, então, da coleção inteira?

Lembrei-me também de um bilionário inglês que tinha uma coleção de carros de corrida. O nome dele é Bernie Ecclestone, que foi chefe da Fórmula 1 e é casado com uma brasileira.

Como tem 95 anos, decidiu vender a coleção para que a mulher não tenha de se preocupar com isso no futuro. E vendeu tudo por milhões de dólares, se não me engano, por US$ 25 milhões, para o herdeiro da empresa de bebidas Red Bull.

Nesse caso, a idade já não permitia que Bernie continuasse entrando em seus carros de corrida.

Mas vamos em frente.

Fausto Silva tem uma coleção espantosamente cara. Mas pode ficar olhando cada relógio sem precisar sair de casa.





Esqueci-me de Silvio Santos, que tinha uma sala só com peças que ganhou ao longo da vida. Aliás, tinha: ele já se foi.

Silvio gostava de pegar cada objeto ou troféu e relembrar sua trajetória. Quando percebia que estava ficando saudosista, largava tudo e ia para a sala conversar com a mulher sobre o presente e as amenidades.

Mas, falando de Fausto Silva, um dos relógios dele custa R$ 1 milhão, outro custa R$ 5 milhões e há um que chega a R$ 7 milhões. Isso sem contar os outros modelos da coleção, que custam menos, mas nenhum deles sai por menos de US$ 150 mil.

Um outro sujeito de quem ouvi falar, há algum tempo, tinha 60 pares de sapatos.

Eu já tive 150 camisas. Quando achei que tinha muitas, meu camiseiro me contou que tinha um cliente com 600 camisas.

Pois é, cada louco com suas loucuras.

Assim é mesmo quando não é.