Divulgação/ CO Assessoria Mel Breia

A influenciadora carioca Mel Breia, de 24 anos, atual Miss Bumbum Brasil 2026, mostra em fotos sua rotina de naked yoga, prática de yoga sem roupas, em uma praia do Rio de Janeiro. A modelo conta que já foi repreendida por uma pessoa enquanto fazia os exercícios nua na areia. Na ocasião, pediu desculpas e interrompeu a atividade.

Mel começou a praticar yoga há cinco anos e, com o tempo, passou a fazer os exercícios também sem roupas. A influenciadora gosta de atividades ao ar livre, usa pouca maquiagem e prefere cuidados naturais com a pele.

“Sempre gostei de coisas mais naturais. Não sou aquela pessoa que acorda e passa dez produtos no rosto. Gosto de sentir o sol, o vento e de fazer minhas atividades ao ar livre. Quando comecei a praticar yoga nua, percebi que me sentia muito à vontade. É uma forma de me conectar com a natureza”, afirma.

A modelo costuma chegar à praia bem cedo, quando há menos movimento, e dedica cerca de 30 minutos aos exercícios. Em uma dessas manhãs, uma pessoa se aproximou e questionou o fato de ela estar nua.

“Eu estava concentrada nos exercícios quando uma pessoa chegou e perguntou o que eu estava fazendo nua na praia. Expliquei que estava praticando yoga, mas percebi que ela ficou incomodada. Pedi desculpas e parei. Não queria causar nenhum constrangimento. Para mim, era uma atividade normal, mas entendo que nem todo mundo está acostumado. Só queria fazer meus exercícios em paz”, relata.





Mel reserva pelo menos um dia da semana para praticar yoga na praia e também mantém hábitos naturais nos cuidados com a beleza. A influenciadora já mostrou nas redes sociais que utiliza pitaya como maquiagem, aplicando a fruta nos lábios e nas bochechas, além de usar casca de banana e gelo na rotina de cuidados com a pele.

“Gosto de aproveitar o que a natureza oferece. Já usei fruta como maquiagem e adoro experimentar alternativas mais naturais para cuidar da pele. A yoga faz parte dessa rotina. Sempre que posso, acordo cedo, vou à praia e reservo um tempo para os exercícios. É um hábito que quero manter por muitos anos”, conclui.