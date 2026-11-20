Reprodução/ Instagram Flávia Niemeyer

Flávia Niemeyer é uma mulher que encontra casas para milionários morarem. E faz isso com toda a discrição possível para alguém que conhece tão bem esse mercado.

Vou lembrar aqui um caso que aconteceu recentemente. Quando Maíra Cardi comprou uma mansão de R$ 47 milhões no Condomínio Boa Vista, 15 milionários que tinham casas no mesmo local decidiram colocar seus imóveis à venda e se mudar para um condomínio vizinho.

A princípio, isso pode parecer arrogância de quem decidiu se mudar, mas a fama de Maíra teria assustado os moradores.

Abaixo, a entrevista com a corretora de imóveis Flávia Niemeyer, que vai contar alguns segredos desse universo.

1. O que é o poder?

Para mim, o poder está muito mais relacionado à liberdade de escolha do que à demonstração de riqueza. É poder decidir onde morar, como viver, ter privacidade, segurança e, principalmente, autonomia sobre o próprio tempo. No mercado imobiliário de alto padrão, percebo que, quanto maior o patrimônio, menos algumas pessoas sentem necessidade de ostentar. O verdadeiro luxo, muitas vezes, está justamente na discrição.

2. O que os milionários procuram na hora de escolher onde morar?

Eles procuram algo que vai muito além de metragem, acabamento ou endereço. Procuram privacidade, segurança, conforto, localização e uma casa que faça sentido para a dinâmica da família.

Existe também uma preocupação muito grande com a arquitetura, a luminosidade, o paisagismo e a integração dos ambientes. Mas acredito que o grande diferencial é encontrar um imóvel que traduza o estilo de vida de quem vai morar ali. Uma casa pode ser extraordinária no papel e simplesmente não despertar conexão com o comprador.

3. Que tipo de pedido excêntrico você já recebeu de quem quer comprar um imóvel?

Existem pedidos que, à primeira vista, podem parecer excentricidades, mas que, quando você conhece melhor o cliente, passam a fazer todo o sentido.

Já tive clientes que precisavam de seis vagas de garagem totalmente independentes, sem que um carro precisasse ficar atrás do outro. E não era simplesmente uma questão de quantidade. Havia automóveis especiais, verdadeiros objetos de coleção, que precisavam de espaço, privacidade e cuidado, mesmo sendo utilizados muito raramente.

Também existem clientes que precisam de ambientes específicos para suas coleções, sejam obras de arte, relógios, vinhos, carros ou objetos de valor afetivo e histórico. Há quem procure espaços de segurança, ambientes reservados para receber convidados ou áreas da casa completamente independentes da rotina familiar.

Nem sempre o cliente revela de imediato o motivo de determinadas exigências. E é aí que entra o verdadeiro trabalho do corretor. Não basta receber uma lista de características e sair procurando imóveis. É preciso conhecer a pessoa, entender seus hábitos, sua rotina, suas paixões e até aquilo que prefere preservar em sua intimidade.

O maior desafio do nosso trabalho é saber ouvir e construir uma relação de confiança para que o cliente se sinta confortável em compartilhar aquilo que realmente importa.

No mercado de alto padrão, o cliente não precisa apenas de alguém que encontre a casa dos seus sonhos. Precisa de alguém em quem possa confiar para ajudá-lo a tomar uma das decisões patrimoniais mais importantes da sua vida.

4. Em quais lugares os milionários querem morar?

Existe uma procura muito forte por casas em bairros tradicionais e valorizados de São Paulo, como Jardins, Vila Nova Conceição, Moema, Morumbi, Brooklin e Alto de Pinheiros, entre outros.

São imóveis que oferecem terrenos generosos, arquitetura diferenciada, jardins, privacidade e segurança. Características que se tornaram cada vez mais valorizadas por um público que busca espaço e qualidade de vida, sem abrir mão de uma localização privilegiada.





Também existe uma procura por apartamentos amplos, com poucas unidades por andar, elevadores privativos e serviços que proporcionem conforto e discrição, além de um estilo de vida com espaços voltados ao bem-estar, fitness e spa.

O que une esses clientes é a busca por exclusividade, localização e qualidade de vida. Não é necessariamente o imóvel maior ou mais caro que conquista, mas aquele que oferece uma experiência de moradia diferenciada e que faça sentido para o estilo de vida e o patrimônio de quem o escolhe.

5. Você acredita que a tendência de casas em condomínios fora da cidade tenha futuro?

Acredito que sim, mas vejo essa tendência como algo muito maior do que uma simples busca por segurança. Estamos diante de uma mudança no comportamento de consumo do mercado de alto padrão. As pessoas estão repensando a maneira como querem viver e o que consideram qualidade de vida.

Os condomínios de alto luxo fora dos grandes centros oferecem terrenos generosos, contato com a natureza, privacidade, infraestrutura de lazer e serviços, além de um ambiente planejado e controle de acesso. É uma proposta que atrai famílias que desejam mais espaço e tranquilidade, mas também pessoas em uma fase da vida em que já não precisam estar tão próximas dos grandes centros de negócios.

Por outro lado, a localização continua sendo determinante. É preciso avaliar a proximidade de hospitais, serviços, comércio, restaurantes, acessos e a facilidade de deslocamento. Para um público mais maduro, por exemplo, esses fatores podem ser tão importantes quanto a própria segurança. Já para famílias com filhos ou profissionais que ainda mantêm uma rotina intensa na cidade, a mobilidade pode ser decisiva.

Acredito que o futuro desses empreendimentos estará na capacidade de oferecer uma estrutura cada vez mais completa, combinando segurança, tecnologia, conveniência, bem-estar, lazer e integração com a natureza.

Não vejo isso como uma substituição das casas nos bairros tradicionais da cidade, mas como a consolidação de uma alternativa de moradia com identidade própria. No mercado de luxo, o imóvel certo é aquele que acompanha o momento de vida e as prioridades de cada cliente.

6. Qual é o futuro do mercado imobiliário?

Acredito que o futuro do mercado imobiliário de luxo está cada vez mais ligado à experiência de morar. O luxo está deixando de ser medido apenas pela metragem, pelo endereço ou pelos materiais utilizados e passando a incorporar elementos como bem-estar, privacidade, tecnologia, sustentabilidade e qualidade de vida.

A arquitetura terá um papel fundamental, especialmente em projetos atemporais, com identidade, integração entre os ambientes, iluminação natural e conexão com áreas verdes. A busca por espaços voltados ao bem-estar, à saúde e ao equilíbrio também deve ganhar cada vez mais força.

Outro aspecto importante é a inteligência patrimonial. O cliente de alto padrão está cada vez mais atento à localização, à exclusividade, à escassez daquele produto e à sua capacidade de preservar valor e manter liquidez ao longo do tempo.

Há também uma valorização crescente de imóveis com personalidade e história. Nem sempre o mais novo é o melhor. Um imóvel bem localizado, com arquitetura consistente e características difíceis de reproduzir pode ter um valor extraordinário.

O verdadeiro luxo será encontrar um imóvel que reúna aquilo que é cada vez mais raro: tempo, privacidade, bem-estar e a possibilidade de viver exatamente da maneira que se deseja.