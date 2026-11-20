Divulgação Camisa Corinthians



Outro dia, vi uma conselheira do Corinthians dizer que ela própria conseguiria um patrocinador no Oriente para pagar a dívida do clube, estimada em R$ 3,5 bilhões.

Soube também que os dirigentes do Corinthians se recusaram a aceitar a oferta.

Agora vejo o Corinthians correndo para pedir ao governo que permita novamente as bets, numa tentativa de conseguir dinheiro para pagar as contas.

Que vergonha dessa diretoria!

Mas então me deparei com uma coisa ainda mais estranha: a dívida do Corinthians, sozinha, seria maior do que a soma das dívidas de todas as emissoras de televisão.

Sim, você soma todas as dívidas das emissoras de TV e, segundo os números que chegaram até mim, o total ainda seria menor do que os R$ 3,5 bilhões que o Corinthians tem a pagar.

As emissoras de televisão estão apavoradas com suas dívidas e com a proibição das bets, que eram uma das fontes de receita mais importantes para elas.





Eu não sei quem é pior: o Corinthians, que não aprendeu a administrar a fortuna que passou pelo caixa do clube, ou os donos de emissoras de TV que, por serem herdeiros, desaprenderam a fazer televisão aberta.

No passado, sem querer ser saudosista, as emissoras tinham uma programação que atraía as donas de casa e fazia com que a publicidade fosse vendida.

De uns tempos para cá, os herdeiros ficaram disputando o dinheiro das igrejas evangélicas para esbanjar os recursos, sem se preocupar em investir numa programação de qualidade.

Esse detalhamento fica para outra coluna. Por enquanto, o assunto é outro.

Então, eu me pergunto: quem é pior? A diretoria do Corinthians, que teria rejeitado uma mulher que dizia ter a solução para pagar as contas do clube, ou os donos e herdeiros das emissoras de TV, que abandonaram a própria televisão aberta e passaram a apostar primeiro nas igrejas e, agora, nas bets?

Existe um livro chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma.

Acho que o título serve muito bem para o Corinthians e para todas as emissoras de televisão.