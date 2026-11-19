Reprodução Camila Silveira

Camila Silveira é uma jovem que tem muito foco naquilo a que se propõe fazer.

Ela ajuda empreendedores a desenvolver seus negócios ou a criar empresas lucrativas. Sua experiência no ramo contribui para bons resultados em seus empreendimentos.

A entrevista com ela é muito proveitosa, e tenho certeza de que meus leitores irão apreciá-la.

1. Qual a importância das redes sociais nos dias de hoje?

No cenário atual, as r edes sociais deixaram de ser apenas canais de entretenimento e se transformaram na vitrine principal e no motor de aceleração de qualquer negócio. Estar no digital com uma identidade forte, clara e refinada é o que diferencia empresas invisíveis daquelas que se tornam referências de mercado. É o espaço onde você constrói autoridade real, transforma seguidores frios em clientes fiéis e gera faturamento escalável sem depender de fórmulas milagrosas.

2. O que é o poder?

O verdadeiro poder nos negócios e na vida não está no controle autoritário, mas na capacidade de influenciar com propósito, inspirar pessoas e transformar realidades através da estratégia. É ter clareza de onde você está e de onde quer chegar , usando o conhecimento, a comunicação refinada e o posicionamento para liderar o seu nicho e gerar impacto sustentável.

3. Qual a maior importância da estratégia em uma disputa?

A estratégia é o que separa o amadorismo do sucesso de alta performance. Em qualquer disputa ou mercado competitivo, a estratégia traz foco, elimina o ruído e direciona todos os seus recursos para o lugar certo. Como eu sempre digo, a simplicidade é a verdadeira sofisticação; portanto, uma boa estratégia não é a mais complexa, mas aquela que é executada com precisão, consistência e capacidade de adaptação constante diante das mudanças do cenário digital.





4. Qual é o teu sonho de vida?

O meu maior sonho de vida é desatar os nós do empreendedorismo e transformar negócios tradicionais em potências digitais de sucesso. Quero continuar cruzando fronteiras, seja no Brasil ou em outros países, como já fiz no continente africano, sempre levando desenvolvimento econômico, capacitação e independência através da educação empreendedora e de uma presença digital de alto padrão.

5. Qual é o teu objetivo de vida?

O meu objetivo de vida é capacitar empresários e elevar o valor percebido de suas marcas, mostrando que o crescimento sustentável e a autoridade no digital são perfeitamente possíveis para quem escolhe agir com método, elegância e resiliência. Quero ser a ponte entre o desafio do empreendedor e a realização do seu maior potencial financeiro e de mercado

6. Por que tantas pessoas criam perfis fakes nas redes sociais?

Perfis falsos geralmente nascem da insegurança, do medo da exposição ou da tentativa de se esconder atrás de uma máscara para emitir opiniões ou cometer ações que a pessoa não teria coragem de fazer à viva voz. No ecossistema de negócios que defendemos, o f oco é o oposto: a construção de uma marca pessoal e empresarial autêntica, transparente e baseada em valor real. Quem quer crescer no digital foca na própria essência e na verdade do seu negócio, sem tempo ou espaço para os ruídos do anonimato.