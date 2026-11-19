Reprodução - Band TV Leo Dias

Surpreendentemente, o programa de Leo Dias é bom.

A edição está bem-feita, e o conteúdo tem interesse para a TV aberta.

No primeiro programa, Leo conta histórias de artistas que procuraram tratamento para dependência química e assume publicamente que também passou por essa experiência.

Isso é uma coisa muito difícil de se ver na televisão.

Eu já tinha visto antes os casos de Nelson Gonçalves e Casagrande.

Além de Leo, outros artistas se mostram sem reservas, expondo situações reais de suas vidas. Entre eles, uma mulher que passou pela TV Globo e que me surpreendeu.

É o primeiro bom programa criado pela TV Band em todo o ano de 2026.





Seria um conteúdo muito bom para o SBT, no lugar do insípido SBT Repórter.

Esse tipo de conteúdo de Leo Dias tem a cara do SBT.

Mas está na TV Band, onde Leo nem deve esperar um Ibope acima de 1 ponto. Infelizmente, a direção da emissora há muito tempo não se preocupa em conquistar um público fiel. Isso acontece apenas com o Brasil Urgente e o Jornal da Band, uma dupla de programas que se retroalimentam.

Chico Anysio já dizia que fazer um primeiro programa bom é uma coisa. O quinto programa vai mostrar se a máquina funciona ou se foi sem querer.

Eu acredito que pelo menos seis programas terão bom conteúdo.

Daí para a frente, vamos saber se Leo tem a criatividade necessária para continuar no comando da atração.