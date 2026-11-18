Aconteceu em São Paulo, no antigo Cine Olido, o Miss Brasil Diversidade, realizado ao longo de três dias.
Este ano, o evento celebrou 12 anos de história.
O concurso reuniu 15 transformistas de todas as partes do país.
Foram noites de arte, glamour e grandes apresentações.
Com a conquista, Letta Vargas, do Rio Grande do Sul, ficou com o primeiro lugar.
As representantes de Mato Grosso e do Pará, Ashey Miranda e Kimberli Chaves, ficaram com o segundo e o terceiro lugares, respectivamente.
O evento é uma criação e organização de Luiz Polastro.
Os alimentos não perecíveis arrecadados foram encaminhados à ONG de Patti Delli.