Reprodução Babá

No passado, apenas os muito ricos tinham babás em casa. E importavam babás da Europa.

Assim foi com a família Scarpa, que trouxe três babás, uma para cada filho e filha.

Estes dias, vi no Instagram uma jovem senhora que, para ter seu tempo livre para jogar tênis e fazer outras coisas, contratou uma babá.

Mas então ela fez um vídeo apenas para desmerecer e vilipendiar o trabalho da babá, porque ela cobrava o que a dona de casa considerava caro.

Vamos combinar primeiro que, se a dona de casa não considera o trabalho da babá uma coisa importante, então ela não considera o filho importante.

Quando a gente tem um filho, o mais importante ao contratar uma babá é que ela seja fiel e tenha muito carinho pela criança.

Se a dona da casa não quer pagar o que a babá pede, então que não a contrate e fique em casa cuidando do filho, em vez de ir jogar tênis.

Tem coisas que me deixam revoltado, porque não respeitar o salário da outra pessoa é uma coisa imbecil.





A babá, numa casa, muitas vezes tem mais importância que a mãe, que preferiu sair para passear ou trabalhar e deixar o filho com uma desconhecida.

Se a babá não for boa, a criança não vai ter uma boa criação.

Se a babá não for boa, a criança vai ter grande carência afetiva no futuro.

Então, eu lembro que as pessoas ricas de verdade, no passado, contratavam babás europeias, que cuidavam das crianças e as ensinavam a falar outros idiomas e a se portar com altivez.

Eu lembro da família Scarpa, que contratou três babás alemãs, uma para cada filho: o Chiquinho, a Renata e a Fátima.

E as babás até viajavam com eles para a fazenda de Rio Claro.

Elas também ensinavam a cultura europeia ao velho Scarpa e à sua mulher.

Hoje em dia, isso não existe mais, e as babás são brasileiras.

Mas, se você quiser ter uma babá de qualidade, vai ter que pagar mais de R$ 8 mil por mês para encontrar alguém que possa se dedicar ao seu filho.

O restante é batata frita.