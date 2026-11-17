Reprodução Sâmia Maluf

Sâmia Maluf (Sâmia._Maluf) é formada em Marketing e está concluindo a graduação em Publicidade e Propaganda. Ela vem ampliando sua presença no universo digital e construindo sua trajetória na área da comunicação.

Quando conversei com ela, veio-me à cabeça a imagem de uma beduína caminhando pelo deserto até encontrar seu oásis.

Tenho certeza de que vocês vão gostar da entrevista e da maturidade que ela já demonstra.

1. O que é o poder?

Para mim, o verdadeiro poder está na capacidade de transformar, inspirar e fazer a diferença na vida das pessoas. Não vejo o poder apenas como uma posição ou influência, mas como a forma que escolhemos usar nossa voz e nossas atitudes. Acredito muito no poder da autenticidade, de ser quem somos, sem perder nossa essência. E, principalmente, no poder de criar conexões verdadeiras.

2. Como você entende o poder das redes sociais?

As redes sociais têm um poder incrível de conectar pessoas, compartilhar histórias, inspirar e abrir oportunidades. Hoje, uma mensagem pode alcançar milhares de pessoas em segundos. Mas acredito que o mais importante não é apenas alcançar, e sim conseguir tocar alguém de verdade, criar identificação e estabelecer conexões que tenham essência e significado.

Como estudante de Publicidade e Propaganda, vejo as redes sociais como um espaço muito rico para a criatividade e a comunicação. Para mim, o verdadeiro engajamento acontece quando existe identificação, emoção e autenticidade. Quando conseguimos transmitir aquilo em que acreditamos, sem perder quem realmente somos. Porque, no final, por trás de cada tela existe uma pessoa, uma história e um sentimento.

3. Como você entende tanta gente criando perfis falsos para agredir pessoas?

Acho muito triste quando alguém usa uma ferramenta tão poderosa como a internet para machucar outras pessoas. As redes sociais deveriam aproximar, não afastar.

Acredito que a liberdade de expressão precisa caminhar junto com o respeito e a responsabilidade. É muito fácil se esconder atrás de uma tela, mas precisamos lembrar que as palavras têm consequências. Para mim, a comunicação deve construir pontes, não criar feridas.

4. Qual é o seu objetivo de vida?

Meu objetivo é continuar evoluindo como mulher, como pessoa e como profissional, sem perder aquilo que me faz ser quem sou.

Quero construir uma trajetória que tenha propósito, fazer o que amo, conhecer pessoas, viver novas experiências e estar sempre aprendendo. Acredito que a vida ganha muito mais sentido quando conseguimos unir nossas paixões com aquilo que podemos oferecer ao mundo.

Quero olhar para a minha história e sentir que tive coragem de viver, de fazer minhas escolhas e de seguir aquilo que realmente faz meu coração vibrar.

5. Qual é o seu sonho?

Meu sonho é viver daquilo que realmente amo: a comunicação.

Estou cursando Publicidade e Propaganda e, a cada dia, me encanto ainda mais por essa área. Sou apaixonada pela comunicação, pela criatividade, pelas ideias e, principalmente, pela capacidade que a comunicação tem de despertar sentimentos, criar conexões verdadeiras, transmitir essência e aproximar pessoas.

O que mais me fascina é esse universo de possibilidades. Gosto de criar, imaginar, transformar ideias em algo que tenha significado. Acho incrível pensar que uma mensagem, quando é construída com sensibilidade e propósito, pode emocionar, inspirar e até transformar a maneira como alguém enxerga o mundo.

Também sonho em viver experiências internacionais, conhecer outras culturas, ampliar meu repertório e levar toda essa bagagem para minha vida pessoal e profissional.

Quero conquistar meu espaço, participar de projetos criativos que tenham identidade, essência e significado. Quero aprender, experimentar, trocar experiências e estar cercada de pessoas que também sejam apaixonadas pelo que fazem.

E, acima de tudo, quero sentir aquela felicidade de acordar todos os dias sabendo que estou fazendo algo que amo de verdade. Algo que me inspira, me desafia, me encanta cada vez mais e faz meu coração pulsar.





Porque, para mim, trabalhar com comunicação não é apenas uma escolha profissional. É ter a oportunidade de transformar minha paixão em algo que faça sentido na minha vida e na vida de outras pessoas.

6. Qual é a importância da propaganda nos dias de hoje?

Eu sou completamente apaixonada por Publicidade e Propaganda! E, quanto mais estudo, mais percebo o quanto essa área é fascinante.

A propaganda vai muito além de divulgar um produto ou serviço. Ela comunica ideias, constrói identidades, desperta desejos, conta histórias e cria conexões emocionais entre marcas e pessoas.

O que mais me encanta é perceber que, por trás de uma campanha, existe todo um universo de criatividade, estratégia, sensibilidade e comportamento humano.

Hoje, com tantas informações disputando nossa atenção, acredito que a propaganda precisa ser cada vez mais humana, verdadeira e relevante.

Uma boa campanha não é apenas aquela que chama a atenção. É aquela que desperta alguma coisa dentro de nós, que emociona, que faz pensar e que permanece na memória.

Para mim, comunicar é muito mais do que transmitir uma mensagem. É fazer alguém sentir. E é isso que faz meu coração vibrar nessa profissão.

7. A TV aberta já foi o principal veículo de entretenimento e divulgação de produtos. Você entende que ela ainda é o principal veículo da propaganda?

A televisão tem uma importância enorme na história da publicidade brasileira e continua sendo um veículo muito relevante, principalmente pelo seu alcance e pela conexão que construiu com diferentes gerações.

Mas acredito que hoje vivemos uma comunicação muito mais dinâmica. O público está em diferentes plataformas, consome conteúdos de várias maneiras e também participa das conversas.

Por isso, não vejo mais um único veículo como protagonista absoluto. A televisão continua tendo sua força, mas o digital trouxe novas possibilidades de interação, criatividade e relacionamento com o consumidor.

Na minha visão, o mais interessante é justamente essa integração entre os meios. Uma boa estratégia de comunicação precisa entender onde está o seu público e, principalmente, como se conectar com ele.

Porque não basta estar presente. É preciso fazer sentido.

8. O que você gostaria que o povo entendesse sobre propaganda?

Gostaria que as pessoas enxergassem a propaganda com um olhar mais profundo.

Muita gente pensa que publicidade é apenas vender, mas existe tanta coisa bonita e interessante por trás de uma campanha! Existe pesquisa, estratégia, criatividade, comportamento, sensibilidade e, acima de tudo, pessoas tentando compreender outras pessoas.

Uma marca não precisa apenas ser vista. Ela precisa ter identidade, transmitir valores e criar uma relação verdadeira com seu público.

É isso que me apaixona nessa área. A possibilidade de transformar uma ideia em uma história, uma mensagem em emoção e uma comunicação em conexão.

Acredito que as melhores campanhas não são apenas aquelas que vendem. São aquelas que conseguem tocar as pessoas de alguma forma.

E, para mim, essa é a essência da publicidade: comunicar com propósito, criar com sensibilidade e deixar algo que vá além da mensagem.

Porque, no final, a gente pode até esquecer o que viu, mas dificilmente esquece aquilo que nos fez sentir.