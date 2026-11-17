Reprodução/Instagram/robertocarlosoficial Roberto Carlos

A morte de Claudete Soares, uma das maiores cantoras da bossa nova e da música popular brasileira, deixou Roberto Carlos arrasado.

As pessoas não se lembram, mas Roberto jamais esqueceu que um dos primeiros grandes sucessos de sua carreira foi uma música chamada De Tanto Amor, que Claudete Soares, na época um grande nome da música brasileira, aceitou gravar.

Ela levou a canção às paradas de sucesso, onde permaneceu por muito tempo.

Aliás, De Tanto Amor foi o embrião de Detalhes, gravada por Roberto Carlos e que se tornou um de seus maiores sucessos.

Na época em que Claudete gravou a música, Roberto ainda não tinha a fama que conquistaria depois. Por isso, sempre foi grato à cantora por ter aceitado registrar a composição, que se tornou um sucesso em sua voz.

Ao saber da morte repentina da amiga, Roberto chorou e passou um bom tempo em silêncio, pensando na cantora que tanto o ajudou no início da carreira.

A música gravada por Claudete foi a passagem de Roberto e Erasmo Carlos de compositores ainda pouco conhecidos a grandes nomes da música brasileira.





Depois, Detalhes, que é um desenvolvimento de De Tanto Amor, consagrou e consolidou Roberto Carlos como cantor romântico.

Roberto Carlos também teve uma passagem difícil pela TV Record nos anos 1960, quando apresentava o Jovem Guarda.

Depois de um ano e meio, o programa já não dava mais audiência, e Roberto foi afastado por Paulinho Machado de Carvalho.

Foi o empresário Marcos Lázaro quem bancou financeiramente Roberto Carlos por um bom tempo, até apresentá-lo ao público como o rei da juventude. E o povo acreditou e o consagrou.

Roberto Carlos tem todos os méritos, mas, sem Marcos Lázaro, não teria se tornado o rei.

Assim foi, mesmo que não lhe pareça.