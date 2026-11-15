Reprodução/SBT Celso Portiolli



Já escrevi aqui que Celso Portiolli é um dos três maiores apresentadores da televisão brasileira.

E não me importa se ele votou em A ou B. Isso também não muda a minha admiração por ele, embora ela não represente coisa alguma. Ele precisa, sim, conquistar a admiração das donas de casa que gostam de seu programa e garantem sua audiência.

Mas, daí a querer processar as pessoas que o criticaram por sua postura no comando do Teleton, vai uma distância enorme.

Sua postura é criticável, sim. E, se o público não pode contestá-la, isso mostra que falta mais maturidade a Celso.

Não existe ninguém que tenha sido mais ofendido neste país do que Pelé e Silvio Santos. E nenhum dos dois jamais processou quem quer que seja por causa de críticas.

Celso precisa repensar suas atitudes.

No comando do Teleton, ele foi modestíssimo, assim como Patrícia Abravanel. Os dois só mostraram a falta que Silvio faz à frente da televisão.

E eles nem poderiam ser iguais a Silvio.





O palco se transformou em uma baderna justamente porque nem Celso nem Patrícia conseguiram comandar a situação.

E aquele depoimento de Celso Portiolli, criticado por muitos, recebeu críticas fundamentadas na maneira como ele responsabilizou o público por não alcançar as metas.

O público não tem culpa alguma.

Para fazer aquele discurso, a primeira coisa que você precisa fazer é meter a mão no bolso, tirar um cheque no valor do seu salário e preenchê-lo em favor da AACD. Aí, sim, você passa a ter razão para criticar o público.

E, no momento em que você critica este ou aquele público, acaba dando razão a quem o criticou.

Bola para a frente, porque o jogo é de campeonato.