Reprodução Vanessa Giacomo

Conhecida por uma trajetória repleta de personagens memoráveis na televisão, no cinema e nas plataformas de streaming, a atriz e roteirista Vanessa Giacomo estreia na literatura com Hotel Cativeiro, suspense escrito em parceria com a advogada, pesquisadora e professora Gabriela Dioguardi. Publicado pela Citadel Editora, o thriller psicológico aposta em tensão constante, reviravoltas inesperadas e ironia afiada para contar a história de uma estalagem interiorana aparentemente comum que acaba se transformando em um esquema perturbador de sequestros.

Todos na vizinhança conhecem a protagonista como irmã Kátia: uma mulher dedicada à igreja, ao marido Robson e ao velho hotel da família. Ninguém imagina que, por trás da fachada de fé e de uma vida respeitável, Kátia está envolvida com uma organização criminosa que transformou os chalés do estabelecimento em um cativeiro. Na recepção, crianças compram geladinhos e novos hóspedes chegam em busca de paz e descanso. Nos fundos, porém, pessoas são sequestradas e escondidas a poucos metros dali.





Com capítulos curtos, diálogos ágeis e forte apelo visual, as autoras constroem um ambiente sufocante, no qual mentiras se acumulam, alianças se rompem e vítimas e algozes se confundem. À medida que o esquema avança, Kátia se vê presa na própria armadilha. Mas o que mais assusta a dona da hospedaria não é a polícia nem os criminosos que comandam a operação, e sim a percepção de que cada refém parece ter alguma ligação com seu passado sombrio, trazendo à tona lembranças que ela acreditava ter enterrado. O humor ácido da narrativa e a atmosfera claustrofóbica desafiam o leitor a questionar onde termina a culpa e onde começa a sobrevivência da personagem.

A obra reúne a experiência de Vanessa Giacomo como uma das grandes intérpretes de sua geração e o olhar de quem conhece, na prática, o ritmo da cena. Gabriela Dioguardi, mestre pela USP e especialista em argumentação e linguagem, contribui com seu conhecimento sobre discurso e produção textual. Juntas, elas transformam em ficção uma crítica social atual sobre os limites da ambição humana, da "falsa moralidade" e da manipulação das aparências, a partir de um enredo envolvente que ameaça, a todo momento, revelar o disfarce dos personagens.

Com estrutura cênica, a obra nasceu originalmente como um projeto audiovisual antes de ser transformada em romance pela Citadel Editora. As autoras também têm a intenção de adaptar a história para o cinema ou para uma série. Para quem aprecia suspense nacional, terror psicológico e leituras eletrizantes até a última página, Hotel Cativeiro chega como uma aposta no gênero.