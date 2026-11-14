Reprodução/Instagram/@marinaruybarbosa Marina Ruy Barbosa

Muito se fala sobre o famoso anel de R$ 6 milhões que Marina Ruy Barbosa teria recebido de seu noivo.

Mas ninguém, até hoje, se ateve ao verdadeiro valor da joia.

Toda joia desse valor precisa ter um certificado dos Estados Unidos, e eu não vi ninguém apresentar esse documento.

Então, no programa de Sonia Abrão, assisti a uma cena inusitada.

O comentarista de segurança Jorge Lordello revelou que sua família é de joalheiros e contou que mostrou as fotos do anel ao sobrinho, que é especialista em joias.

Segundo ele, por mais que o diamante fosse limpo, mesmo que não tivesse nenhuma inclusão em seu interior, aquela joia custaria cerca de R$ 150 mil no mercado, e não R$ 6 milhões.

Vou considerar, então, que tenha havido uma margem de erro na avaliação, já que ela foi feita a partir de uma fotografia, mesmo que o responsável pela análise seja um especialista.





Com uma valorização adicional pela loja que vendeu a peça e outros fatores, ainda assim, o anel não poderia valer mais do que R$ 750 mil.

É muito longe dos R$ 6 milhões que vêm sendo divulgados.

Diante dessa avaliação feita por um joalheiro, tenho uma sugestão para Marina Ruy Barbosa.

O anel não vale os R$ 6 milhões que você acredita, Marina.

Então, dê a joia de presente a quem você desejar.

Você ficará livre dessa lembrança e ainda fará alguém feliz.