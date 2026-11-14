A influenciadora fitness e criadora de conteúdo adulto Jennifer Fabri, de 28 anos, conta que começou a receber mensagens insistentes de um assinante oferecendo R$ 10 mil para ajudá-lo a terminar o próprio casamento. O homem queria que ela fingisse ser sua amante, trocando mensagens que seriam descobertas pela esposa. Junto com a proposta, enviava uma fotografia de um casal que Jennifer só depois reconheceria como Gisele Bündchen e o marido, Joaquim Valente.
Segundo Jennifer, o desconhecido repetiu a oferta diversas vezes, sempre acompanhada da mesma fotografia. “A mensagem dizia: ‘Sou casado há muito tempo e quero me separar, mas minha mulher é muito ciumenta. Se você trocar algumas mensagens comigo, ela vai descobrir e terminar tudo. Te pago R$ 10 mil para me ajudar’. Ele mandava isso várias vezes, com uma foto dos dois juntos anexada”, relata.
A influenciadora conta que começou a achar a fotografia familiar depois de recebê-la repetidamente. “Eu olhei a foto de novo e pensei: conheço essas pessoas de algum lugar. Como não conseguia lembrar de onde, resolvi jogar a imagem no Google Imagens. Foi aí que apareceu a Gisele Bündchen com o Joaquim Valente. Comecei a rir! O homem estava me oferecendo R$ 10 mil para acabar com o casamento dele e mandando uma foto da Gisele com o marido”, conta.
Jennifer afirma que já está acostumada a receber propostas inusitadas de assinantes, mas que poucas conseguiram surpreendê-la tanto. “Eu já recebi cada mensagem que daria para escrever um livro, mas essa conseguiu me surpreender. Acho que nem ele imaginava que eu fosse reconhecer a fotografia. Foi, de longe, uma das propostas mais engraçadas que já recebi”, conclui.