Ayrton Senna
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Ayrton Senna

O Brasil teve três grandes pilotos de Fórmula 1: Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi.

E o povo brasileiro considerou Senna o maior de todos.

Eu jamais quero tirar o pódio de Ayrton.

Mas vi corridas de Senna narradas pelos ingleses e também acompanhei as narrações de Galvão Bueno, com toda a trilha musical da TV Globo.

A vitória de Ayrton Senna sem a narração de Galvão Bueno e sem a música da TV Globo era uma conquista merecida, mas fria, pela pouca ou nenhuma emoção de quem narrava na Inglaterra.

Já a vitória de Ayrton com a narração e a música me fazia chorar.

A maior de todas as corridas, na realidade, foi a vitória de Ayrton Senna no Grande Prêmio do Brasil de 1991, em Interlagos.

Senna conquistou muitos prêmios, mas nenhum se aproximou da importância daquele GP do Brasil de 1991.

A emoção de Galvão Bueno na narração fez com que o país comemorasse a vitória de Ayrton com uma intensidade que, para mim, superou até a conquista da Copa do Mundo de 1994.

Foi a maior corrida de Ayrton Senna e a maior narração de Galvão Bueno pela TV Globo, com música e tudo.

A corrida de 1991, quando Ayrton Senna ficou sem três marchas de seu carro e teve de fazer as últimas voltas apenas com a sexta marcha, foi uma das coisas mais emocionantes da história do esporte.


O carro de Ayrton não era o melhor.

A sequência final, quando ele venceu por apenas três segundos, mostrou um Ayrton mágico e proporcionou a maior narração de Galvão Bueno em uma corrida.

Toda aquela emoção de Ayrton, sem a narração de Galvão e a música, teria sido apenas mais uma vitória.

Ayrton foi um notável piloto, um homem que buscava no infinito a força para vencer uma corrida da qual a maioria teria desistido.

Mas a emoção de Galvão Bueno foi fundamental para a construção do personagem.

O personagem Ayrton Senna foi, sim, uma criação de Galvão Bueno.

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