Divulgação Claudete Soares

A voz mais suave deste país deixou de cantar.

Depois de completar 91 anos na semana passada, Claudete Soares foi embora no dia em que iria lançar seu último álbum.

Claudete era amiga do professor de Direito e crítico de teatro Ruvin Singal, com quem trocava pensamentos todos os dias.

Ontem, ela combinou de se encontrar hoje com o professor no lançamento de seu álbum.

Claudete teve seu auge quando era acompanhada pelo Zimbo Trio, o maior trio de música popular da história, que acompanhava Claudete e Elis Regina.

Fábio Audi/Divulgação Claudete Soares

Quando alguma casa noturna agendava Claudete Soares, a lotação era certa, pois os casais amavam ouvir sua voz romântica.

Ela fez muito sucesso no Rio, no tempo da Bossa Nova, e em São Paulo, na época da Música Popular Brasileira.





Esta é mais uma cantora que não tem sucessora, assim como Angela Maria, Maysa e tantas outras.

Gente que sabia cantar, tinha uma afinação fora do padrão e uma interpretação que emocionava quem as ouvia.

Morreu dormindo, pelas bênçãos dos céus.

Morreu em silêncio, sem fazer barulho, esperando os anjos virem acompanhá-la.

E os anjos vieram e acompanharam a lenda Claudete Soares para cantar no céu.

Amém.