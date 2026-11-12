O vice-presidente no exercício da Presidência, Geraldo Alckmin, assinou a desapropriação do prédio da TV Alterosa, em Minas Gerais.
Ninguém sabe ainda para onde vai a emissora, que retransmite a programação do SBT.
O prédio pertence aos Diários Associados e também abriga a sede do jornal O Estado de Minas.
Nos meios políticos, ninguém entendeu o motivo do caráter de urgência da desapropriação.
Isso não significa que a emissora será fechada.
O destino do imóvel é um mistério. Para onde vai a TV Alterosa é outro.
Aliás, um dos maiores problemas da emissora, além do baixo faturamento, era o Ibope pífio e a retransmissão comprometida.
Algum tempo atrás, quando Daniel Vorcaro ainda estava solto, circulou no mercado de comunicação a informação de que ele estaria por trás de pessoas interessadas em comprar a concessão da TV Alterosa. A ideia seria mudar o nome da emissora para TV Tupi, marca que pertence aos Diários Associados.
Mas, assim que Vorcaro saiu de cena, a negociação acabou e não deu em nada.
Os próximos capítulos prometem ser mais interessantes do que a novela da TV Globo.