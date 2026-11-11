Reprodução Nana Gouvêa



Nana Gouvea, essa mulher lindíssima que acaba de chegar ao Brasil, já foi uma grande atração há vinte anos, na Casa dos Artistas, do SBT.

Ela não ganhou o primeiro lugar no reality, mas arrebatou a paixão de um grande empresário da comunicação daquela época.

Se você perguntar a ela, pode ser que não se lembre, porque faz muito tempo. Mas eu me lembro em detalhes de tudo o que aconteceu.

Além de linda, ela é uma mulher inteligentíssima, e essa combinação de beleza e inteligência fez com que um grande empresário se apaixonasse por ela.

Com certeza, ele não foi o único. As paixões platônicas são uma constante no mundo. Mas esse empresário se declarou perdidamente apaixonado por ela.

Ela era solteira, mas ele era casado. E, por muito pouco, não aconteceu uma união entre os dois.

Em determinado momento, o empresári o conversou com seu advogado e percebeu que teria muito a perder se assumisse uma nova relação.

Afinal, o tempo passa e as pessoas amadurecem. O empresário já tinha muita idade, e aquela teria sido a última paixão de sua vida.

Mas o raciocínio e as conversas com o advogado fizeram com que ele não tivesse ousadia para pedir a jovem em casamento.





O tempo passou, o empresário morreu e a maioria das pessoas nem se lembra mais das coisas que um dia aconteceram.

Mas eu sei o quanto aquele amor foi imenso.

Nas grandes diferenças de idade, o amor sempre pode ser arrebatador.

E o psicólogo Freud já tinha uma explicação.

Nana teve um péssimo casamento quando era muito jovem e pode ter se encantado quando um homem muito mais velho e provedor se apaixonou por ela.

Assim é quando lhe parece ser...