Instagram Anna Gabriela



É angustiante e causa grande emoção o vídeo gravado pela jovem.

A advogada Anna Gabriela gravou um vídeo no carro de seu namorado, aliás, ex-namorado, que não aceitava a separação. Ela gravou um vídeo dentro do carro, apavorada com as atitudes do rapaz.

A gravação faz com que a gente tenha vontade de estar lá no carro para proteger Anna Gabriela e seu filho de seis anos.

Mas, infelizmente, a tragédia se abateu sobre ela e o filho, os dois mortos de maneira canalha por um assassino psicopata e covarde.

O Brasil espera que a Justiça seja rápida e forte contra gente desta qualificação.

Nada vai voltar, e a família de Anna não vai ter a filha e o neto de volta.

Mas essas coisas assustam porque, a cada dia, mais a gente está vendo na mídia ex-namorados ou maridos que matam as mulheres que os rejeitaram.

Cada vez mais, neste país, nos últimos anos, essa barbaridade está acontecendo.





E, infelizmente, a segurança dessas mulheres está cada dia pior.

As jovens devem ver esses exemplos e sair fora da relação logo que percebem que o sujeito é um psicopata.

E os governantes têm que encontrar uma maneira de evitar ao máximo possível o que está acontecendo.

Caras que não aceitam a separação da mulher têm problemas psiquiátricos e, por isso, matam por rejeição.

Vi muitos casos desses nos Estados Unidos e na França.

O mais importante nos dias de hoje é que as mulheres jovens não sejam levadas ao encantamento por canalhas, exatamente por se sentirem com uma imensa carência afetiva e aceitarem o tratamento dos bandidos.