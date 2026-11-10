Divulgação Autor Mario Frazão

Autor de "Não Procure Seu Ex, Procure Seu Eu", Mário Frazão parte de três relacionamentos em que dividiu a vida e a casa com seus companheiros para investigar o sofrimento amoroso e defender que, depois de uma separação, é preciso olhar também para quem fica.

Três relacionamentos, casas compartilhadas, três histórias de amor e três separações dolorosas. Foi a partir dessas experiências e daquelas que acompanha em sua clínica que o escritor, editor e psicanalista Mário Frazão encontrou parte da inspiração para escrever Não Procure Seu Ex, Procure Seu Eu, livro em que propõe uma reflexão sobre os processos emocionais envolvidos no fim de um relacionamento amoroso.

Homem gay, Frazão viveu três relações que considera casamentos. Embora não tenham sido necessariamente formalizadas no papel, foram uniões marcadas pela convivência, pela construção de uma rotina doméstica e pelos projetos de vida compartilhados. Em cada separação, uma experiência distinta de perda, reorganização e necessidade de reconstruir a própria identidade.

A vivência pessoal, entretanto, é apenas um dos pontos de partida da obra. Com formação em Letras e Linguística e atuação como psicanalista, o autor recorre a conceitos de Sigmund Freud, Jacques Lacan, Melanie Klein e Wilfred Bion para investigar uma questão que atravessa diferentes experiências afetivas: por que o fim de um relacionamento pode provocar um sofrimento tão profundo, mesmo quando sabemos que aquela história já não poderia continuar?

A resposta que Frazão desenvolve no livro desloca o olhar tradicional sobre a separação. Para ele, parte importante do sofrimento amoroso pode estar relacionada à maneira como construímos nossa identidade dentro das relações.

"Quando uma relação termina, perdemos alguém que amamos, mas também podemos perder a imagem que construímos de nós mesmos ao lado daquela pessoa. Em algumas relações, o outro ocupa um lugar tão importante na sustentação da nossa identidade que sua partida parece levar consigo uma parte de quem somos", explica o psicanalista.