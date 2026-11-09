tik tok Influencer na casa de FHC









É um ato insano. É um ato canalha fazer um vídeo dentro da casa de Fernando Henrique Cardoso e mostrar, nas redes sociais, o ex-presidente com Alzheimer, em uma postura prostrada na poltrona.

O sujeito que cometeu esse ato canalha ainda aparece com uma lata de cerveja nas mãos, como se estivesse comemorando alguma coisa. Deveria ser processado pelo Ministério Público por um ato contra o Estatuto do Idoso.

As redes sociais demonstram uma revolta inequívoca contra o produtor e o exibidor do vídeo.

Isso não tem justificativa alguma que possa ser apresentada.

tik tok Influencer na casa de FHC





Dizer que a mulher dele permitiu a gravação só piora o caso.

O sujeito que fez e exibiu o vídeo, com certeza, não tem sentimentos familiares e deve desprezar a família.

Não se comete um ato canalha desses contra um idoso, seja ele quem for.

tik tok Influencer na casa de FHC





Mesmo que fosse um morador de rua, isso não poderia ser feito.

Além do mais, FHC foi o maior estadista da história deste país, respeitado até pelos inimigos.

O meu mais absoluto respeito a FHC e o meu protesto contra uma pessoa que, sem nenhum senso de responsabilidade, fez essa gravação e a mostrou nas redes sociais.



