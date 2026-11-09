Lá na TV Jovem Pan, o pânico ultrapassa o nome do programa do almoço e atinge a diretoria.
O sócio Tutinha, filho, ainda manda na TV.
Mas parece que ele não aprendeu nada com o pai, que criou a TV Jovem Pan.
Parece mais ter aprendido TV com o tio Paulinho Machado de Carvalho, filho de Paulo, que dirigiu e acabou com a TV Record, que precisou ser vendida.
Tutinha está mandando muita gente embora.
A TV está sem anunciantes que possam pagar as contas.
E lá está o grande e lendário Walter Zagari, que comandava o comercial da TV Record até a filha de Edir, Cristiane, acreditar que não precisava dele.
Então, Zagari foi trabalhar na TV Band e nem foi lá essas coisas, ficando apenas nove meses.
Agora, foi para a TV Jovem Pan.
A TV Jovem Pan tem uma imagem chapada, insípida e de pouca criatividade.
Os debatedores fazem a TV de suas próprias casas, e nada de novo aparece em termos de grafismo.
E assim Tutinha e seus dois irmãos, que são sócios, são o maior fracasso da história da TV.
Eles pegaram uma TV com o nome da rádio, que era forte.
Mas Tutinha, acreditando ser gênio, achou que tudo o que colocasse no ar daria certo.
Afinal, ele era o dono da Jovem Pan.
Triste carreira de Tutinha, que, longe do pai, está vendo sua TV, sonho de seu pai, navegar na praia.
Quem navega na praia não vai a lugar algum.
Em vez de herdar o talento do pai, Tuta, Tutinha herdou o talento de seu tio Paulinho, que acabou com a TV Record.
Assim é, se não lhe parece.