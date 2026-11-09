Reprodução/Internet tv jovem pan

Lá na TV Jovem Pan, o pânico ultrapassa o nome do programa do almoço e atinge a diretoria.

O sócio Tutinha, filho, ainda manda na TV.

Mas parece que ele não aprendeu nada com o pai, que criou a TV Jovem Pan.

Parece mais ter aprendido TV com o tio Paulinho Machado de Carvalho, filho de Paulo, que dirigiu e acabou com a TV Record, que precisou ser vendida.

Tutinha está mandando muita gente embora.

A TV está sem anunciantes que possam pagar as contas.

E lá está o grande e lendário Walter Zagari, que comandava o comercial da TV Record até a filha de Edir, Cristiane, acreditar que não precisava dele.

Então, Zagari foi trabalhar na TV Band e nem foi lá essas coisas, ficando apenas nove meses.

Agora, foi para a TV Jovem Pan.

A TV Jovem Pan tem uma imagem chapada, insípida e de pouca criatividade.

Os debatedores fazem a TV de suas próprias casas, e nada de novo aparece em termos de grafismo.





E assim Tutinha e seus dois irmãos, que são sócios, são o maior fracasso da história da TV.

Eles pegaram uma TV com o nome da rádio, que era forte.

Mas Tutinha, acreditando ser gênio, achou que tudo o que colocasse no ar daria certo.

Afinal, ele era o dono da Jovem Pan.

Triste carreira de Tutinha, que, longe do pai, está vendo sua TV, sonho de seu pai, navegar na praia.

Quem navega na praia não vai a lugar algum.

Em vez de herdar o talento do pai, Tuta, Tutinha herdou o talento de seu tio Paulinho, que acabou com a TV Record.

Assim é, se não lhe parece.