Divulgação Filme Brasileiro 'Eu Vou ter Saudades de Você"

Dirigido por Daniel Ribeiro, o filme " Eu Vou Ter Saudades de Você" acompanha Amanda e Caio, um casal trans que compartilha há sete anos amor e sonhos. Quando decidem morar juntos, porém, as diferenças entre os dois começam a pesar. Enquanto Caio, romântico e sonhador, busca estabilidade na rádio onde trabalha, Amanda, ambiciosa e pragmática, concentra-se na carreira jurídica recém-iniciada.





A homenagem a João Silvério Trevisan celebra uma trajetória profundamente ligada à história e aos valores do MixBrasil. Sua relação com o festival tem mais de 30 anos: em 1995, o evento exibiu pela primeira vez em público Orgia ou o Homem que Deu Cria (1970), filme censurado pela ditadura militar e considerado um marco do cinema queer brasileiro.

Desde a criação do Mix Literário, o festival também destaca sua produção e sua contribuição à literatura e à cultura brasileiras, consolidando seu legado na defesa dos direitos humanos e da diversidade.