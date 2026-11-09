A ex-Miss Bumbum Kerolay Chaves, de 25 anos, recebeu um convite da esposa de um assinante para ser “madrinha do divórcio” dos dois. A mulher contou que descobriu que o marido pagava pelos conteúdos adultos da influenciadora escondido e considerou isso uma traição. Após 20 anos de casamento, procurou Kerolay pelas redes sociais e usou o convite como uma cobrança por ela ter feito parte da relação sem que soubesse.A história começou com uma mensagem em que a mulher explicou a descoberta e comunicou a separação. “Kerolay, descobri que meu marido paga para ver seus conteúdos escondido de mim. Para mim, isso é traição. Depois de 20 anos de casamento, estamos nos separando. Já que você estava no meu casamento sem eu saber, quero te convidar para ser madrinha do divórcio”, dizia o texto, na versão proposta para o relato.Acostumada a receber pedidos de conteúdos nas plataformas, Kerolay se surpreendeu ao perceber que o contato vinha da esposa de um assinante.“Normalmente são homens pedindo alguma coisa que querem que eu grave. Dessa vez, era uma mulher me contando que estava se separando e me colocando no meio da história. Eu não conhecia os dois, não sabia de nada do casamento. Para mim, era uma assinatura. Para ela, era uma traição”, afirma.Sobre considerar a assinatura uma infidelidade, Kerolay defende que essa conversa precisa acontecer dentro do relacionamento. “Eu não acho que assinar conteúdo adulto seja automaticamente uma traição. Mas entendo que descobrir algo escondido possa abalar a confiança. Se isso ultrapassa um limite para ela, é uma questão que o marido precisa resolver com ela. Quem assina sabe o compromisso que tem em casa. Eu não tenho como saber o que cada casal combinou”, conclui.
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