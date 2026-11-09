Reprodução/Instagram Kerolay Chaves

A ex-Miss Bumbum Kerolay Chaves, de 25 anos, recebeu um convite da esposa de um assinante para ser “madrinha do divórcio” dos dois. A mulher contou que descobriu que o marido pagava pelos conteúdos adultos da influenciadora escondido e considerou isso uma traição. Após 20 anos de casamento, procurou Kerolay pelas redes sociais e usou o convite como uma cobrança por ela ter feito parte da relação sem que soubesse.

A história começou com uma mensagem em que a mulher explicou a descoberta e comunicou a separação. “Kerolay, descobri que meu marido paga para ver seus conteúdos escondido de mim.Já que você estava no meu casamento sem eu saber, quero te convidar para ser madrinha do divórcio”, dizia o texto, na versão proposta para o relato.

Acostumada a receber pedidos de conteúdos nas plataformas, Kerolay se“Normalmente são homens pedindo alguma coisa que querem que eu grave. Dessa vez, era uma mulher me contando que estava se separando e me colocando no meio da história., afirma.

Sobre considerar a assinatura uma infidelidade,. “Eu não acho que assinar conteúdo adulto seja automaticamente uma traição.Quem assina sabe o compromisso que tem em casa., conclui.