Reprodução/ Instagram Natália Gadelha

Sim, eu vi os vídeos, e uma parte da cauda, responsável pelo controle do avião e que faz com que os pilotos possam fazê-lo subir e descer, se partiu em três partes 15 quilômetros antes da queda do avião.

Desta maneira, nenhum piloto conseguiria manter o avião no ar.

E foi isso que a gente viu nos vídeos: depois que a parte da cauda se partiu, a copiloto Nathalia não conseguia mais manter o avião e declarou Mayday, que é o alerta de perigo máximo de uma aeronave.

Se isso for comprovado, então temos uma teoria.

O passageiro milionário que estava a bordo era da área de tecnologia e tinha descoberto uma coisa incrível sobre informática. Ele não aceitava nem dividir nem vender o produto.





Os negócios multimilionários têm mistérios.

E nem seria a primeira vez que alguém sofreria sabotagem por não aceitar negociar.

Se a teoria da sabotagem for verdadeira, vamos entender que o mundo das megacorporações continua a mesma coisa, mesmo na modernidade.

A gente espera que essa teoria da sabotagem nem seja verdadeira.

A gente ainda tem esperança no ser humano.

Muitas vezes, a mentira se veste de verdade.