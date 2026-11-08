A medalhista olímpica Virna Dias, de 55 anos, se submeteu a um novo tratamento no bumbum como preparativo para o Carnaval 2027. O foco da ex-jogadora de vôlei foi corrigir pequenas irregularidades nas laterais dos glúteos e melhorar a firmeza da pele.Durante o atendimento, Virna explicou que a intenção era fazer ajustes pontuais, já que estava satisfeita com o formato dos glúteos. “Eu tô amando ele. Mas eu acho que falta só esses ajustes na lateral”, contou. De olho na folia, ela resumiu a motivação para os cuidados: “O Carnaval tá chegando e a gente tem que ficar bonita, linda e gostosa”.Ao avaliar a região, a cirurgiã plástica Alessandra Martinelli, da Clínica Leger, em São Paulo, identificou poucos pontos profundos de celulite e realizou o protocolo GoldIncision nas áreas que precisavam de liberação. Durante o atendimento, explicou que nem todas as marcas tinham a mesma origem. “O que tinha de fundo eu soltei, tá? Você não tinha muitos pontos fundos”, afirmou, esclarecendo que parte das irregularidades estava associada à flacidez.A médica ainda explicou que o cuidado com a firmeza da pele se somaria à rotina que Virna já mantinha. “A gente vai conseguir trazer uma melhora da tua qualidade da pele junto com o que você tá fazendo também”, disse. Para a ex-jogadora, os detalhes nas laterais eram o que faltava cuidar em uma região com a qual já estava satisfeita. Ao comentar os glúteos, reforçou: “Tô amando”, conclui.
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