Fotos: Augusto Mestier Virna Dias

A medalhista olímpica Virna Dias, de 55 anos, se submeteu a um novo tratamento no bumbum como preparativo para o Carnaval 2027. O foco da ex-jogadora de vôlei foi corrigir pequenas irregularidades nas laterais dos glúteos e melhorar a firmeza da pele.

Durante o atendimento, Virna explicou que a intenção era fazer, já que estava satisfeita com o formato dos glúteos., contou. De olho na folia, ela resumiu a motivação para os cuidados:

Ao avaliar a região, a, da Clínica Leger, em São Paulo, identificou poucos pontos profundos de celulite e realizou o protocolo GoldIncision nas áreas que precisavam de liberação.. “O que tinha de fundo eu soltei, tá? Você não tinha muitos pontos fundos”, afirmou, esclarecendo que parte das irregularidades estava associada à flacidez.

A médica ainda explicou que o cuidado com a firmeza da pele se somaria à rotina que Virna já mantinha., disse. Para a ex-jogadora, os detalhes nas laterais eram o que faltava cuidar em uma região com a qual já estava satisfeita., conclui.