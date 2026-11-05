Reprodução/ Instagram Natália Gadelha

Nathalia Gadelha morreu fazendo o que amava e, segundo o relato, manteve a postura de uma heroína que não abandonou seu avião em nenhum momento. Ela também se lembrou do namorado.

A brasileira Nathalia Gadelha, copilota do jato Learjet que caiu na Flórida, teve tempo de enviar uma mensagem ao namorado antes de morrer.

Ela teria avisado que as asas do avião estavam com gelo e que a situação não era das melhores.

A preocupação com as condições da aeronave pode ter motivado Nathalia a enviar a mensagem.

Quero levantar uma questão sobre o fato de ter sido possível ouvir a voz de Nathalia durante toda a negociação com a torre de controle da Flórida.

A jovem de 20 anos demonstrou coragem ao acompanhar a operação até os últimos momentos do voo.

As comunicações com a torre e as informações sobre a posição da aeronave foram transmitidas por Nathalia. Ela era considerada um talento da aviação, mas ocupava o posto de copilota. Ainda assim, as gravações mostram sua participação nas comunicações durante a emergência.

Nathalia tinha o sonho de ser piloto. Formou-se aos 17 anos e, segundo os relatos, conhecia bem a operação da aeronave. O contato com a torre demonstra sua atuação durante os momentos críticos do voo.

Durante a descida, partes do avião teriam se soltado no ar. Nathalia aparentemente percebeu a gravidade da situação e a dificuldade de controlar a aeronave.

Quando informou que o avião estava descendo em um ângulo de 60 graus, a situação já parecia crítica.

Mesmo diante da possibilidade de perder o controle da aeronave, Nathalia manteve a comunicação com a torre. Segundo os relatos, não houve gritos ou sinais de pânico antes do impacto.

Essa postura diante de uma situação extrema merece ser lembrada. As gravações poderão ajudar a esclarecer os momentos finais do voo e fazer parte do registro histórico do acidente.

Lembro aqui do piloto Ayrton Senna, que morreu em um acidente durante uma corrida de Fórmula 1. Nathalia e Senna eram jovens que se dedicaram às atividades que amavam, cada um em sua área.





Mais do que o desfecho, chama a atenção a atuação da jovem durante os momentos finais do voo, enquanto tentava lidar com uma situação de emergência.

Ainda não se sabe o que levou o avião à queda. Nas redes sociais, surgiram especulações sobre uma possível sabotagem para atingir o bilionário que estava a bordo, mas essa hipótese precisa de evidências e de confirmação pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Neste momento, é importante lembrar Nathalia Gadelha, uma jovem que amava a aviação e que, segundo os relatos, permaneceu na cabine durante a emergência.

Um dia, todos vamos morrer. Nathalia morreu fazendo o que amava e, conforme os relatos sobre o acidente, permaneceu na aeronave até o fim.