Marcelo de Carvalho, que foi sócio da RedeTV! e vendeu sua participação para seu sócio Amilcare Dallevo, deve concluir seu programa de TV neste fim de ano.
Mas ele não pretende parar. Está bem longe de querer deixar de fazer seu programa.
Marcelo tem um objetivo: ter seu programa em uma emissora maior e com Ibope.
Tendo um anunciante garantido, o que hoje em dia é uma coisa rara, Marcelo fez contato com a TV Band e com o SBT.
Lógico que o SBT é seu sonho. A TV de Silvio Santos é seu sonho.
Mas está tentando acertar o horário e fazer com que o patrocinador pague o que Daniela Beyruti vai querer para autorizar um programa de Marcelo de Carvalho na emissora.
Daniela já aceitou o programa de Renato Ambrósio, aos sábados, porque havia dinheiro na jogada.
O programa de Renato é muito ruim, e o Ibope está conseguindo ficar pior.
Renato é um homem muito bom, mas o talento para apresentador ele deixou na sala de estar de sua casa.
Ele até teve aulas de apresentação, mas não lhe ensinaram o que não sabiam, e ele ficou sem saber o jeito de fazer.
No caso de Marcelo, que quer ter seu programa no SBT, vai depender exclusivamente de seu patrocinador.
Excetuando a TV Globo, hoje, se você tiver patrocinador, vai pôr seu programa onde desejar.
Então, Marcelo de Carvalho vai poder realizar seu sonho de ser apresentador no SBT se o patrocinador que ele acredita ter pagar a conta.
Vou lembrar aqui que Bacci, Luiz Bacci, tinha o mesmo sonho e nem precisou levar patrocinador para o SBT.
E deu no que deu: um péssimo Ibope, e ele saiu do SBT, não importa o motivo.
Em vez de pôr Luiz Bacci no horário em que estava na TV Record, onde as donas de casa já o conheciam, fazendo o Aqui Agora, algum gênio do SBT escalou Luiz Bacci para o horário do almoço.
Então, se Marcelo de Carvalho conseguir um horário no SBT, que ao menos seja um horário em que a dona de casa espere que tenha um show.
Afinal, isso caberá à diretoria de programação e artística, tudo na mesma pessoa, que foi contratada no começo do ano e até agora não disse a que veio.
No SBT, até o passado é um mistério.