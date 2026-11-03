Instagram Marina Ruy Barbosa com Rodrigo Sangion



Os comentários nas redes sociais sobre Marina Ruy Barbosa e Rodrigo Sangion tiveram início após fotos de Marina treinando às 6h da manhã com Rodrigo.

Ele é personal trainer e também dono da famosíssima Les Cinq Gym, uma luxuosa academia com mensalidade caríssima, frequentada por Marina.

A foto que deu origem aos comentários era uma imagem feita na academia do empresário, que fica dentro de um hotel de luxo em São Paulo.

Marina se separou do último noivo, com quem morava, que era herdeiro das Lojas Marabraz. O casamento já estava marcado, mas ela preferiu cancelar.

Coisas da vida.

Se uma mulher toma essa atitude, deve ter motivos para isso. E, dessa maneira, Marina está livre para se apaixonar de novo.

Rodrigo não é nenhum milionário e, até por isso, pode dar certo.

O homem, quando é milionário, acredita que a mulher vai ficar submissa a ele. Não sendo milionário, o homem vai ter que cuidar mais da mulher e se preocupar com as questões pessoais dela.

Rodrigo é dono de uma rede de academias de luxo e, mesmo não sendo milionário na acepção da palavra, está bem de grana e pode oferecer uma vida tranquila para Marina.

Mas tudo isso só o tempo dirá.

O começo já está aí, com Marina acordando às 5h da manhã para se encontrar com Rodrigo na academia.

O que acontecer depois é o que o cenário vai mostrar.