Instagram Duda Curvello

A influenciadora e criadora de conteúdo Duda Curvello, que tem 746 mil seguidores em sua página, dá dicas interessantes para as mulheres.

A primeira é sobre como conquistar um namorado no aeroporto.

Duda conta que a mulher deve se aproximar do homem de quem gostou e perguntar se ele não é o tal fulano que ela estava esperando e de quem só tinha uma foto.

É lógico que o homem vai dizer que não é ele, mas Duda garante que ele ficará obcecado pela mulher e irá atrás dela.

Instagram Duda Curvello





Essa é uma das estratégias.

A outra, mais arrojada, acontece quando a mulher está em seu primeiro encontro em um restaurante e paga para o garçom entregar um bilhete que supostamente teria sido enviado por outro cliente do estabelecimento.

Duda Curvello tem um grande talento para a interpretação.

Ela me faz lembrar muito Dercy Gonçalves pela naturalidade com que lida com palavrões. Eles não chocam, mas nos fazem rir.

Por outro lado, ela tem o dom de mostrar os costumes dos casais, da mesma maneira como Nelson Rodrigues fazia em seus romances.

Duda mostra o lado esquálido e, às vezes, patético das relações entre namorados e entre a namorada e a sogra.

Vale a pena visitar a página de Duda Curvello, cujo perfil tem o nome de @ducurvello.

Há muito conteúdo por lá, e as interpretações de Duda dão um ar de muita graça às situações, além de mostrarem o mundo desnudo dos casais.