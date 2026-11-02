Reprodução/ Internet Roberto Marinho e Roberto Marinho Neto

O criador da TV Globo, Roberto Marinho, teve um filho, Roberto Irineu, que teve um filho de nome Roberto Marinho Neto.

Existia uma relação muito próxima entre o avô Roberto Marinho e seu neto Roberto Marinho Neto.

A boa relação começou desde cedo, na juventude do neto.

Roberto Marinho recebia sempre Roberto Neto em sua casa e ficava passeando com ele pelos jardins e contando tudo sobre a TV Globo.

Roberto Neto é o único que sabe de detalhes da criação e de tudo que aconteceu na TV Globo.

Roberto Marinho acreditava que estava preparando o seu verdadeiro sucessor, porque o pai de Roberto Neto, que é Roberto Irineu, só foi colocado na presidência da TV Globo porque Roberto Marinho prometeu para Stela Goulart Marinho, mãe de Roberto Irineu, que colocaria este filho no comando da TV Globo.

E isto fez com que, quando percebeu que não estava bem, ele mesmo, Roberto Marinho, se afastasse e, em seu lugar, nomeasse o filho Roberto Irineu, que, como primeira atitude, demitiu Boni Pai.

Roberto Marinho não interferiu nesta atitude do filho porque sabia que Boni Pai já estava rico e ainda sairia dono da TV Globo do Vale do Paraíba.

Mas, voltando ao neto, o avô Roberto Marinho deu verdadeiras aulas de TV e de administração de TV enquanto caminhava com o avô pelos jardins da casa.

E Roberto Neto era de um aprendizado que deixava Roberto Marinho surpreendido.

Roberto Neto era o único que sempre visitava o avô, mesmo nos últimos dias de Roberto Marinho.

Então, quando me perguntam por que, depois de tudo isto, Roberto Neto não assumiu o comando da TV Globo, que foi assumido pelo seu primo Paulo Marinho, a resposta é que Roberto Neto, com inexperiência, foi colocado em uma posição na área de esportes, posição muito delicada, porque assinava alguns papéis que, se ele tivesse experiência, teria feito com que outra pessoa assinasse.

Tentaram envolver a Globo em um problema em que estava envolvido um ex-funcionário da TV, que acabou até sendo processado pelo que fez e teve que fazer delação premiada nos Estados Unidos.

Foi exatamente para evitar que o nome de Roberto Neto fosse de alguma maneira citado no caso, mesmo que por ilação, que a família preferiu escalar o nome de Paulo Marinho para ser o presidente da TV Globo.

Infelizmente, Paulo Marinho não tem o talento necessário para o cargo e nem é responsável pelo pior que a TV Globo passa em sua história.

A gente não pode responsabilizar por algo uma pessoa que não tem talento para comandar algo.

Roberto Neto aprendeu com seu avô a arte do comando.

Seu primo nem aprendeu e nem tem o talento para que isto aconteça.

Tanto que a família Marinho acabou de contratar um administrador para ajudar Paulo Marinho.

Mas isto é pauta de outra coluna.