A TV Gazeta, comandada pela Fundação Cásper Líbero, recusou uma proposta de parceria feita duas vezes por uma grande produtora de TV.
A proposta faria com que a produtora criasse todo o conteúdo artístico e de jornalismo da emissora, e a Fundação Cásper Líbero mantivesse a TV no ar.
O rendimento de publicidade seria dividido entre as partes.
Mas, por duas vezes, a Fundação Cásper Líbero recusou a proposta.
A única vez na vida em que a TV Gazeta teve repercussão foi quando teve uma parceria com uma rede de TV do Sul.
Vamos combinar que o comando da Fundação Cásper Líbero comprovadamente não sabe mexer com TV aberta e faz uma coleção de bobagens.
A TV Gazeta está em sua pior fase da história e coleciona Ibopes baixíssimos e pouca rentabilidade financeira.
Mas a teimosia em querer impor ideias que não funcionam demonstra como eles administram as coisas.
Meu avô já dizia que pior que uma pessoa teimosa é uma pessoa que tem certeza.
Estes têm a teimosia em suas virtudes.
A TV Gazeta tem hoje o pior conteúdo que uma emissora pode exibir.
O jornalismo, então, passa longe de ser um bom produto.
Mas o comando da Fundação Cásper Líbero tem o dom de ultrapassar os limites.
Quem está feliz é a RedeTV!, que está acima da TV Gazeta.
Seria muito mais eficiente a TV Gazeta fazer um leilão de sua concessão e acabar com o que não entende e faz o que não deveria fazer.
A Faculdade já foi muito melhor, mas ainda, diante das outras existentes no mercado, a faculdade de jornalismo serve para alguma coisa.