Reprodução/ Internet TV Gazeta

A TV Gazeta, comandada pela Fundação Cásper Líbero, recusou uma proposta de parceria feita duas vezes por uma grande produtora de TV.

A proposta faria com que a produtora criasse todo o conteúdo artístico e de jornalismo da emissora, e a Fundação Cásper Líbero mantivesse a TV no ar.

O rendimento de publicidade seria dividido entre as partes.

Mas, por duas vezes, a Fundação Cásper Líbero recusou a proposta.

A única vez na vida em que a TV Gazeta teve repercussão foi quando teve uma parceria com uma rede de TV do Sul.

Vamos combinar que o comando da Fundação Cásper Líbero comprovadamente não sabe mexer com TV aberta e faz uma coleção de bobagens.

A TV Gazeta está em sua pior fase da história e coleciona Ibopes baixíssimos e pouca rentabilidade financeira.

Mas a teimosia em querer impor ideias que não funcionam demonstra como eles administram as coisas.

Meu avô já dizia que pior que uma pessoa teimosa é uma pessoa que tem certeza.

Estes têm a teimosia em suas virtudes.

A TV Gazeta tem hoje o pior conteúdo que uma emissora pode exibir.

O jornalismo, então, passa longe de ser um bom produto.

Mas o comando da Fundação Cásper Líbero tem o dom de ultrapassar os limites.





Quem está feliz é a RedeTV!, que está acima da TV Gazeta.

Seria muito mais eficiente a TV Gazeta fazer um leilão de sua concessão e acabar com o que não entende e faz o que não deveria fazer.

A Faculdade já foi muito melhor, mas ainda, diante das outras existentes no mercado, a faculdade de jornalismo serve para alguma coisa.