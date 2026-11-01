Divulgação/ CO Assessoria Mel Breia

A atual Miss Bumbum Brasil, Mel Breia, de 24 anos, afirma ter sido hostilizada em um supermercado no Rio de Janeiro por usar uma fantasia sensual para o Halloween. Com uma minissaia branca e um top vermelho que deixava a barriga à mostra, a influenciadora relata que foi abordada por um segurança, que considerou a roupa reveladora demais e pediu que ela cobrisse o corpo.

A influenciadora conta que estava a caminho de uma festa de Halloween quando resolveu parar no estabelecimento para fazer algumas compras. A caracterização incluía uma saia curta, meias até os joelhos e um top com recortes,

“Eu já estava pronta para a festa e parei apenas para comprar algumas coisas. Era para ser super-rápido”, relata. Segundo Mel, durante as compras, o segurança se aproximou e começou a questionar sua roupa.





O pedido para se cobrir foi o que mais incomodou Mel, que reconhece a sensualidade do figurino, mas questiona o tratamento recebido. “Eu estava fantasiada, não estava nua. A roupa era ousada, mas ele também afirmou que eu estava nua demais e pediu que eu me cobrisse. Eu me senti completamente hostilizada. Era para a fantasia dar susto, não para eu passar por um”, afirma.

Após o episódio, Mel diz que chegou a pensar em prestar queixa, mas acabou deixando o supermercado e seguindo para a festa. “Pensei em prestar queixa pelo constrangimento, mas preferi ir embora. Eu tinha saído para me divertir e não queria passar o resto da noite me explicando por causa de uma fantasia”, conclui.