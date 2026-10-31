Aconteceu em Istambul, na Turquia.
Lá, os cachorros vivem livremente nas ruas e são mais educados que os humanos.
E existia um cachorro, se não me engano, cujo nome era Boji, que sempre fazia o mesmo caminho pelas ruas de Istambul e era acompanhado pelo carinho das pessoas.
E tinha um detalhe sobre esse cachorro: ele tomava ônibus, fazia sempre o mesmo caminho e descia sempre no mesmo ponto.
Aquilo começou a intrigar as pessoas, e as autoridades da cidade ficaram preocupadas com ele.
Tanto que tomaram precauções para proteger o cachorro.
Sempre tinha alguém em determinados lugares da cidade acompanhando Boji de longe.
Mas, um dia, u m humano cafajeste e imbecil decidiu prejudicar Boji, o cachorro.
E fez uma denúncia de que Boji teria feito cocô no banco do ônibus.
Era uma mentira que só um canalha poderia contar.
Mas o canalha se deu mal.
A mesma autoridade que colocava pessoas pelo caminho do cachorro se preocupou em protegê-lo também no ônibus que ele sempre tomava e no qual sempre se sentava em determinada cadeira.
Então, pegaram as imagens da câmera que desmascararam o canalha que acusou injustamente o cachorro e prenderam o homem.
A população toda ficou feliz com o que foi feito.
E o cachorro ainda fez seu caminho por muitos anos, até que um dia morreu.
Hoje, em Istambul, existe uma estátua em homenagem ao cachorro mais querido da cidade.