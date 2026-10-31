Reprodução/ Internet Cachorro Boji

Aconteceu em Istambul, na Turquia.

Lá, os cachorros vivem livremente nas ruas e são mais educados que os humanos.

E existia um cachorro, se não me engano, cujo nome era Boji, que sempre fazia o mesmo caminho pelas ruas de Istambul e era acompanhado pelo carinho das pessoas.

E tinha um detalhe sobre esse cachorro: ele tomava ônibus, fazia sempre o mesmo caminho e descia sempre no mesmo ponto.

Aquilo começou a intrigar as pessoas, e as autoridades da cidade ficaram preocupadas com ele.

Tanto que tomaram precauções para proteger o cachorro.

Sempre tinha alguém em determinados lugares da cidade acompanhando Boji de longe.

Mas, um dia, u m humano cafajeste e imbecil decidiu prejudicar Boji, o cachorro.

E fez uma denúncia de que Boji teria feito cocô no banco do ônibus.

Era uma mentira que só um canalha poderia contar.

Mas o canalha se deu mal.

A mesma autoridade que colocava pessoas pelo caminho do cachorro se preocupou em protegê-lo também no ônibus que ele sempre tomava e no qual sempre se sentava em determinada cadeira.





Então, pegaram as imagens da câmera que desmascararam o canalha que acusou injustamente o cachorro e prenderam o homem.

A população toda ficou feliz com o que foi feito.

E o cachorro ainda fez seu caminho por muitos anos, até que um dia morreu.

Hoje, em Istambul, existe uma estátua em homenagem ao cachorro mais querido da cidade.