Reprodução/ Instagram Daniella Motta

A barbeira nudista Daniella Motta, de 21 anos, afirma que passou por uma situação constrangedora na academia onde costuma treinar, em Florianópolis, Santa Catarina.

Segundo ela, o macacãoda mesma cor que sua pele provocou a reclamação de outra aluna, que questionou se ela estava nua. A discussão chegou à equipe do estabelecimento e terminou em um pedido para que encerrasse os exercícios mais cedo.

Daniella conta que escolheu a peça ao acaso e começou o treino sem perceber nada diferente. “Não tenho muitas roupas dessa cor. Peguei essa e fui para a academia como faço todos os dias. Depois de uns 40 minutos de cardio, o suor fez o tecido grudar no meu corpo e a cor se confundiu com a minha pele. Deu uma ilusão de ótica que eu mesma não tinha percebido”, afirma.

A barbeira diz que só entendeu a confusão quando outra aluna se aproximou para questionar a roupa.“Ela perguntou por que eu estava daquele jeito, como se estivesse nua dentro da academia. Mostrei que era um macacão e achei que a conversa acabaria ali. Mas ela continuou dizendo que era indecente e que iria procurar a administração. Eu estava vestida, mostrando a roupa, mas isso não resolveu”, relata.





Segundo Daniella, depois da reclamação e do pedido da equipe, ela preferiu terminar o treino e ir embora.“Mesmo trabalhando sem roupa e atendendo homens dessa forma, fora da barbearia eu gosto de ser discreta.

Não gosto de chamar atenção quando vou treinar. Escolhi uma roupa que parecia normal e não imaginei que ela ficaria daquele jeito com o suor. Acabei saindo mais cedo porque já não me sentia à vontade para continuar”, conclui.