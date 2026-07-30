Divulgação Caneta Azul

Um vídeo no Instagram viralizou e contou que Caneta Azul e sua amada Mary Anne decidiram se separar. Declararam amor eterno quando começaram a relação. Mas já disse Vinicius de Moraes que o amor é eterno enquanto dura. E Caneta Azul e Mary Anne juraram que ainda se amam.

Mas então a separação acontece em um momento em que os dois entenderam que devem seguir caminhos diferentes. Nesses momentos, onde outrora apenas havia o amor e a paixão, aparece agora um torvelinho de emoções que faz com que a vida seja uma surpresa de glórias.

e personagem tal qual Ceci de Peri, decide que as lides do cotidiano serão as que definirão o seu novo presente sem o amado.

A cantora Cláudia, de antiga memória, cantava que a vida é mesmo assim. Mas a verdade esquálida e velha mostra que as nuvens nem sempre são de chuva, mas às vezes até molham. Afinal, as garoas também são chuvas.

E neste momento de solidão a dois, onde os dois se solidarizam, a coluna tem a desejar que os dois, Caneta Azul e Mary Anne, sejam personagens de novos seriados da vida vivida em plenitude, quais os sofás reclináveis que às vezes nem reclinam, mas não deixam de ser sofás da vida e da existência humana.

Uma vez oescreveu: "Assim é se lhe parece". Nem eu sou Shakespeare e nem Caneta Azul e Mary Anne são personagens da trama.