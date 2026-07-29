Reprodução/Internet Fantástico vê audiência cair

O Fantástico não está ruim porque tem apresentadoras ruins. E nem o formato do Fantástico está desgastado. Vamos lá então.

Fantástico começou sendo o, com uma abertura muito bem estudada pelo Boni que dava a filosofia do programa.

Sempre no Fantástico existia umaao fim do programa que era pauta de debates do público durante a semana. E essa pauta sempre estava relacionada à vida, à sobrevivência do ser humano.

Então com o tempo e com a saída dehá 30 anos, o Fantástico começou a se modernizar no mau sentido. Sim, existe se modernizar no mau sentido, que é quando você a pretexto de modernização ignora os seus princípios e resolve ser moderninho no péssimo sentido.

As matérias do Fantástico passaram a ser tolas e insípidas.

da TV Record não soube aproveitar disso porque na direção da TV Record a inteligência sobreé algo inexistente.

Se de um lado a TV Globo criou o Fantástico com determinada filosofia, desenhada pelo Boni, na TV Record não existia filosofia alguma e a coisa ia do jeito que ia. Por isso, que o Domingo Espetacular não soube aproveitar o baixo conteúdo do Fantástico para impingir um conteúdo que o Fantástico teve no passado.

Reprodução/Record Apresentadores do Domingo Espetacular

Mas quando oé comandado por um diretor de jornalismo,, que carece de história e de conhecimento de TV aberta, a gente não pode esperar mais do que está no ar.

Na época do começo do Fantástico, o diretor de jornalismo da TV Globo era, homem de história e de muito conhecimento de TV aberta assessorado pela Alice Maria.

Sem você ter história e sem você ter ideia do que seja uma TV aberta, o Domingo Espetacular vive pelo ibope da grande reportagem do

Voltando ao Fantástico, as apresentadoras nada tem a ver com o baixo Ibope. O Fantástico deixou de ser o Fantástico e passou a ser uma revista eletrônica qualquer, quase parecida com oda TV Gazeta, só que feita na TV Globo e com a aura da TV Globo.

Que saudades do Boni.

Naquele tempo existia um comando sério de TV aberta e por isto tudo funcionava. Mas a gente nem pode culpar os atuais comandantes de jornalismo da TV Globo e nem da TV Record.

Você não pode culpar uma pessoa pelo que ela nem sabe.