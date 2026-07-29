Imagem gerada por IA Mulher triste na cama



“Quando o homem perde a ereção, todos entendem; quando a mulher perde o desejo , tratam como rejeição ou obrigação de continuar”, afirma Suellen Carey, influencer.

Durante anos, expressões comoforam associadas quase exclusivamente aos homens e à perda da ereção. Suellen Carey, de 39 anos, questiona essa ideia ao afirmar que as mulheres também podem perder o desejo no meio de uma relação, mas muitas vezes sentem que precisam esconder isso para não serem vistas como frias, rejeitadoras ou responsáveis por interromper o momento.

A influenciadora afirma que começou a refletir sobre o tema depois de receber comentários de homens dizendo que poderiam “falhar na hora H” caso descobrissem, durante o encontro, que ela é uma mulher trans. Para Suellen, esse tipo de reação reforça a ideia de que a perda de desejo seria sempre uma experiência masculina.

Eu percebi que eles falam com muita naturalidade sobre o que poderia fazê-los brochar, seja por eu ser trans ou por qualquer outro motivo, mas ninguém considera que alguma atitude deles também pode fazer uma mulher perder completamente a vontade. Suellen Carey, influencer

Nos comentários, Suellen diz que há homens que usam a possibilidade de “brochar” para, como se a mudança de desejo fosse uma experiência exclusivamente masculina.

“Eles falam como se a mulher tivesse que permanecer disponível, independentemente do que escuta ou do que acontece durante o encontro. A nossa vontade também muda, e isso não deveria ser tratado como exagero ou rejeição”, declara.

Suellen afirma que também já perdeu completamente o desejo durante uma relação por causa de um comentário desnecessário, de uma atitude fora de hora ou até do cheiro do perfume usado pelo parceiro. “Já aconteceu de uma frase me incomodar e quebrar completamente a conexão. Também já perdi a vontade por causa de um cheiro. A diferença é que quase nunca nos dão espaço para admitir isso”, conclui.