Divulgação/ CO Assessoria Mel Breia

A influenciadora e criadora de conteúdo Mel Breia, de 24 anos, afirma ter faturado mais de R$ 300 mil com a venda de calcinhas usadas com cheiro em sites especializados. Segundo ela, o preço não foi revelado pois depende da calcinha e do cheiro.

Mel conquistou público nas plataformas de conteúdo adulto e passou a receber propostas pelas calcinhas com cheiro.

Não existe uma tabela fixa. Uma calcinha usada no dia a dia tem um valor, mas pedidos que exigem mais tempo ou alguma condição específica custam mais. Mel Breia, influenciadora e criadora de conteúdo

O que inicialmente parecia uma curiosidade dos assinantes se transformou em uma nova fonte de receita.





Segundo a criadora, os compradores não procuram apenas a peça, mas a sensação de receber algo exclusivo e ligado à pessoa que acompanham nas redes. Alguns pedidos incluem determinado modelo, período maior de uso ou uma atividade escolhida previamente pelo cliente. "Quanto mais detalhes o comprador acrescenta, mais trabalho envolve e maior pode ser o preço", afirma.



As vendas são realizadas em ambientes voltados a esse tipo de negociação, onde cada pedido é combinado individualmente. Para Mel, o crescimento desse mercado está ligado à aproximação entre criadores e assinantes, que passaram a buscar produtos e experiências além das fotos e dos vídeos publicados por assinatura.

Divulgação/ CO Assessoria Mel Breia





O faturamento acumulado mostra que a venda das peças deixou de representar apenas uma renda complementar dentro de sua atividade.

"Eu percebi que existia uma procura constante e comecei a tratar isso como parte do meu trabalho. É um mercado específico, mas há compradores dispostos a pagar pela personalização", conclui Mel.