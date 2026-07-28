A influenciadora e criadora de conteúdo Mel Breia, de 24 anos, afirma ter faturado mais de R$ 300 mil com a venda de calcinhas usadas com cheiro em sites especializados. Segundo ela, o preço não foi revelado pois depende da calcinha e do cheiro.Mel conquistou público nas plataformas de conteúdo adulto e passou a receber propostas pelas calcinhas com cheiro.O que inicialmente parecia uma curiosidade dos assinantes se transformou em uma nova fonte de receita.
Não existe uma tabela fixa. Uma calcinha usada no dia a dia tem um valor, mas pedidos que exigem mais tempo ou alguma condição específica custam mais. Mel Breia, influenciadora e criadora de conteúdo
Segundo a criadora, os compradores não procuram apenas a peça, mas a sensação de receber algo exclusivo e ligado à pessoa que acompanham nas redes. Alguns pedidos incluem determinado modelo, período maior de uso ou uma atividade escolhida previamente pelo cliente. "Quanto mais detalhes o comprador acrescenta, mais trabalho envolve e maior pode ser o preço", afirma.
As vendas são realizadas em ambientes voltados a esse tipo de negociação, onde cada pedido é combinado individualmente. Para Mel, o crescimento desse mercado está ligado à aproximação entre criadores e assinantes, que passaram a buscar produtos e experiências além das fotos e dos vídeos publicados por assinatura.
O faturamento acumulado mostra que a venda das peças deixou de representar apenas uma renda complementar dentro de sua atividade."Eu percebi que existia uma procura constante e comecei a tratar isso como parte do meu trabalho. É um mercado específico, mas há compradores dispostos a pagar pela personalização", conclui Mel.