Instagram BG lança “Vivo de Samba”









BG lançou nesta semana, pela Warner Music Brasil, a versão completa do álbum "Vivo de Samba – Ao Vivo", trabalho que encerra o ciclo iniciado com os primeiros lançamentos do audiovisual gravado no tradicional Pagode da Feira, no Rio de Janeiro. O projeto reúne todas as faixas registradas na apresentação e acrescenta ao repertório cinco músicas que ainda não haviam sido disponibilizadas ao público, entre elas três inéditas e dois medleys.

Reconhecido no mercado como compositor responsável por canções gravadas por alguns dos principais nomes do pagode brasileiro, BG transforma esse repertório de experiências em um trabalho que evidencia também sua trajetória como cantor. Em "Vivo de Samba", o artista reúne músicas inéditas, releituras e encontros que percorrem diferentes momentos das relações afetivas, tema que acompanha boa parte de sua produção musical e estabelece uma conexão com o público do gênero.

O principal lançamento desta etapa é "Não Terminou Direito", parceria inédita com Ferrugem, escolhida como faixa-foco do álbum. A música retrata o desgaste de um relacionamento que permanece preso às lembranças e às tentativas frustradas de seguir em frente. Ferrugem também participa de um medley que reúne "Sinto Sua Falta", "Tá na Cara", "Eu Não Sou de Me Entregar" e "Me Perdoa", um dos momentos mais aguardados do projeto.

Além de Ferrugem, o álbum reúne participações de Marvvila, L7nnon, Vitinho, Yan, Gamadinho e Pagode do Adame, artistas que representam diferentes vertentes da música brasileira e contribuem para um repertório que alterna romantismo, samba e pagode contemporâneo.

"Esse projeto representa muito mais do que um álbum para mim. Durante muitos anos, vivi momentos muito importantes como compositor, vendo minhas músicas ganharem voz através de outros artistas . 'Vivo de Samba' me deu a oportunidade de mostrar quem eu sou também como cantor, cercado de pessoas que admiro e de músicas que contam um pouco da minha caminhada. Espero que o público se reconheça nessas histórias tanto quanto eu me reconheço nelas", afirma BG.

Produzido por Brunno Gabryel, o audiovisual foi registrado em um dos espaços mais tradicionais do pagode carioca, preservando o clima de roda de samba que inspira o projeto desde sua concepção. A escolha do Pagode da Feira também aproxima o repertório do ambiente onde o gênero se desenvolve naturalmente: o encontro entre músicos, convidados e público em torno de canções que atravessam gerações.

Com a chegada da versão integral de "Vivo de Samba – Ao Vivo", BG reúne, em um único trabalho, todas as etapas de um projeto concebido para apresentar ao público diferentes facetas de sua produção musical. O álbum sintetiza o caminho percorrido desde os primeiros lançamentos do audiovisual e consolida um repertório que combina composições inéditas, grandes encontros e interpretações capazes de dialogar tanto com os admiradores de longa data quanto com quem passa a conhecer o artista por meio deste trabalho.