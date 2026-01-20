Montagem iG (Imagens: Reprodução/@anapaulasiebert) Ana Paula Siebert

Em recente podcast que foi visto por toda internet, a mulher de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, começou a falar coisas sobre o marido que acabaram espantando internautas.

Ela sempre fazia questão de desmerecer o marido em público.

Fazia sobre ele as mais variadas críticas.

Então, estava visível que ele gostava muito mais dela porque em nenhum momento ele a criticou em público.

Apenas uma vez ele falou que era muito fácil conviver com a Ana Paula desde que sempre desse razão para ela, já que ela sempre tinha razão.

No momento em que ele diz que o sonho dele era entrar com a filha na Igreja para o casamento, Ana Paula de imediato disse que a filha teria que se casar muito cedo, dada a idade de Justus, que tem 70 anos.

A pior frase de Ana Paula ficou por conta dela dizer que “ele trabalha igual um débil mental”.

Quando eu vi esta parte do vídeo, eu não acreditei que uma mulher instruída, com filha, pudesse falar tamanha bobagem.

Vi o vídeo muitas vezes para ter certeza.

Roberto Justus ficou sem ação, nitidamente constrangido, mas fez de conta que a mulher nada disse para não piorar o cenário.

Tipo assim, vamos deixar passar para ver se as pessoas não se deram conta.

Mas as pessoas viram sim o que a mulher dele falou.

Até a entrevistadora ficou sem jeito.

Muitos internautas fizeram vídeos mostrando cenas e revelando que aquele casal já tinha ultrapassado o limite de qualquer coisa.

De imediato, as críticas foram para a maneira da Ana Paula se dirigir a um marido tão mais velho do que ela, demonstrando superioridade.

Justus sempre passivo a tudo que ela dizia.

O vídeo é uma aula de como não se portar em público com o seu marido.

Justus já foi o maior empresário de publicidade do país e ficou famoso por ter um programa de TV, O Aprendiz, e ter se casado com 3 famosas, Eliana, Galisteu e Ticiane.