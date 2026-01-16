Instagram/@gisele Gisele Bündchen está feliz com o marido

A família de Gisele Bündchen não reprova o casamento de Gisele.

A onda de notícias de que a família de Gisele Bündchen estaria preocupada e desgostosa com o casamento secreto de Gisele porque o noivo dela não teria fortuna caiu por terra com as declarações da família esta semana dizendo que estão felizes com o casamento e com o noivo.

Joaquim Valente não é um bilionário como o ex-marido de Gisele, mas tem muito dinheiro oriundo de sua rede de academias americanas e pode muito bem prover todas as despesas que tem com o seu casamento.

A família de Gisele cuida de toda fortuna dela, desde a parte de advocacia feita por sua irmã até a contabilidade feita pela outra irmã.

Gisele é a geradora da fortuna, mas a família dela está sempre atenta a tudo o que acontece porque são eles que gerenciam tudo, desde os investimentos em bancos até os investimentos em negócios.

Existe uma estimativa bem larga em relação à fortuna, com cifras que iriam de 100 milhões de dólares até 500 milhões de dólares.

Mesmo que fossem apenas os 100 milhões de dólares, isto daria 5 milhões de reais ao mês de renda em qualquer banco sério.

Então, estamos falando de muito dinheiro, que pelo perfil da própria Gisele é um dinheiro que não é gasto integralmente todos os meses.

Mesmo porque ao deixar a sua mega mansão onde morava com o marido, Gisele comprou um imóvel razoável que de nada tem de ostentação e tem um custo baixo de manutenção.

Gisele está feliz com Joaquim Valente.

As fotos mostram uma Gisele muito diferente daquela que tirava fotos tristes ao lado do e-marido.

Gisele continua atuando comercialmente, tem contratos que lhe rendem anualmente um bom dinheiro, além do que ela recebe por trabalhos avulsos de muitas grifes.

Tanto desfiles quanto comerciais gravados estão da linha dos trabalhos avulsos.

Com relação às notícias de que a família de Gisele estaria preocupada com o seu novo marido, a notícia teve origem em um site dos EUA que é considerado discutível e que nem sempre acerta nas notícias.