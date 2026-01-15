Reprodução/Instagram @mairacardi Maíra Cardi

Maíra Cardi decidiu que a nova casa dela e do marido teria um imenso piso de mármore travertino romano.

Então, ela comprou o mármore que ela acreditava ser o romano, mas na hora que recebeu em casa, viu que não era o que ela tinha comprado.

Ela recebeu o mármore mexicano ao invés do romano.

Foi até a loja que vendeu o material e a dona da loja convenceu a Maíra de que se ela aceitasse o mármore que estava na casa dela entregue, ela daria de presente o mármore romano para fazer a fachada de sua casa.

E Maíra aceitou.

Então, Maíra determinou que o mármore travertino fosse instalado nas áreas abertas da sua mansão, que custou 40 milhões de reais, fora o custo da reforma.

Mas como o marido de Maíra Cardi é bilionário, estas contas não deixaram o casal preocupado.

Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro





E o mármore travertino mexicano foi instalado.

Minha gente, vocês não sabem o que aconteceu.

O serviço foi tão mal feito que o mármore se apresentou em grande parte da área todo quebrado e, mesmo assim instalado, com as marcas visíveis da quebra pelo chão das áreas de fora da mansão.

Quando a Maíra Cardi viu aquilo, ela ficou apavorada.

Ela até pediu que o marido fosse ver a obra e ele não se espantou muito.

Eu até penso que, na cabeça dele, as quebras do mármore faziam parte da obra.

Imaginem que trocar tudo aquilo vai custar 2 milhões de reais.

Isto significa um prejuízo de 2 milhões na reforma da obra.

Para a maioria das pessoas, este prejuízo é imenso, mas para o marido da Maíra, não vai fazer diferença.

Afinal, tudo aquilo que o dinheiro pode pagar é barato.

Tem o lado bom da história, que é o fato de que agora a Maíra pode mandar vir o mármore romano de verdade.

Para muitos, isto é uma bobagem, eu sei.

Para muitos, seria mais fácil e muito mais barato colocar um bom porcelanato, que, além de não quebrar, custaria muito mais barato.

Mas para o marido de Maíra Cardi, bilionário e apaixonado pela mulher, o que vale é o prazer da mulher da maneira que ela quiser.