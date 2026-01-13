Reprodução/Instagram Leonardo Avila

Um vídeo de umesta gerando revolta e críticas pesadas de internautas. No vídeo, o, aos 32 anos, declara:

“Não é todo dia de manhã que eu acordo e penso, nossa, eu moro numa mansão maravilhosa, nossa eu sou lindo, sou muito lindo, eu sou muito 'gary gary', tenho 32 anos, mas ainda assim me sinto super jovem, eu tenho muitos amigos, meus pais são muito felizes, e eu nunca escuto meus pais reclamando, de absolutamente nada, eu tenho um irmão muito lindo, e maravilhoso, eu tenho pessoas que trabalham comigo, eu tenho uma adega de vinhos muito grande em minha casa, eu tenho uma cozinha muito linda que dá para cozinhar muitas coisas maravilhosas, não só uma cozinha, eu tenho 2 cozinhas, eu tenho 5 geladeiras e todas elas estão cheias de comida, eu posso comer o que eu quiser e quando eu quiser porque posso ter o dinheiro suficiente para ir ao mercado comprar um bando de coisas gostosas, eu amo comer frutas o que faz com que eu seja super saudável, eu tenho muitos músculos e eu tenho a oportunidade e tempo e disponibilidade para malhar todos os dias, e eu acho que eu sou a pessoa mais feliz do mundo“.





O jovem é herdeiro de uma grande construtora de Brasília. Em outro vídeo ele aparece em um shopping entrando em uma loja de maquiagem e comprando produtos para ele se maquiar enquanto espera pela namorada dele que vai ganhar um colar de ouro de valor superior a R$ 30 mil. Mas estranhamente aparece um vídeo onde o jovem ao tentar beijar a boca da moça, ela vira o rosto.

A exposição dadele em redes sociais está causando uma coleção de críticas ao seu modo se ser, à sua maturidade e à sua exposição.

Localizamos 3.493 citações e a maioria é absolutamente contra sua postura e suas declarações. Muitas críticas à sua imagem em vídeo e muitos dizem que ela não apresenta masculinidade.

Do outro lado existem no mesmo vídeo 6.776 curtidas a favor dele. Os leitores é que devem entender se você deve expor desta maneira a sua felicidade. Mas não tem como não se perguntar o que leva um milionário a expor e jogar a sua fortuna contra um povo que nada tem a ver com uma fortuna do porte dele.

O que ele ganha com isto de jogar na cara dos outros a sua fortuna?Eu não vou reproduzir aqui as críticas dos internautas. Metade coloca em dúvida a sua sexualidade. A outra parte critica a sua imaturidade.

A vida é assim.