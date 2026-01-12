Montagem iG (Imagens: WikiMedia Commons e France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur) Enterro de Brigitte Bardot em Saint Tropez

Os ciganos catalães que formaram os Gipsy Kings tinham uma grande gratidão com a atriz francesa Brigitte Bardot porque, a uma certa altura da vida deles, quando eles tocavam pelas ruas da Côte d'Azur, Brigitte apresentava os ciganos para tocarem em festas de milionários.

E, desta maneira, o Gipsy Kings passou a ser conhecido na França e no mundo todo.

Eles sempre tiveram Brigitte Bardot como uma madrinha.

E ela sempre gostou deles.

A própria Brigitte muitas vezes dançava pelas ruas da França com os jovens.

Hoje, este grupo não existe mais, porém cada um deles criou um grupo que usa o nome Gipsy Kings.

A morte de Brigitte Bardot foi o tempo para eles mostrarem o quanto eram gratos à atriz.

O carro fúnebre desfilou pelas ruas de Saint Tropez e atrás do carro ia uma multidão liderada pelo grupo Gipsy Kings.

Foi um enterro histórico na França, com uma alegria digna da Brigitte Bardot que todos conheciam, sem formalidades fúnebres, apenas muita música e lágrimas dos participantes do grupo.

Ela era um deles.

Ela era a alegria dos dias em que eles tocavam nas ruas e mal tinham dinheiro para comer.

Brigitte aparecia e pagava a conta de todos.

Brigitte sempre foi uma mulher que entendia a dificuldade das pessoas na área artística.

Sempre que alguém ia conversar com ela com alguma dificuldade, ela aconselhava, contava a sua própria vida e tudo que houve e sempre a pessoa que ia conversar com ela saia mais calma.

Brigitte era uma bênção da França.

Com certeza, deve ter mais alguém com este carisma e esta bondade, apenas a gente não sabe onde está.

Mas com certeza deve ter.

A cena do grupo Gipsy Kings atrás do carro fúnebre com o corpo de Brigitte Bardot me faz lembrar o romance Quincas Berro D'Água, quando morre um homem que pertencia a um grupo de amigos e os amigos levam o corpo do homem morto para passear pela cidade e beber nos bares antes de o enterrarem.

O grupo Gipsy Kings acompanhou o corpo de Brigitte Bardot pelas ruas da França cantando para ela até o momento de seu enterro.

Felizes são as pessoas que tem amigos de verdade.