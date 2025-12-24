Reprodução/RedeTV! Amaury Jr. pede demissão da RedeTV! após 21 anos

O que é o poder?

"Já vi milhares de definições sobre poder. A melhor é uma que Maquiavel certa vez afirmou: 'Dê poder ao homem, e descobrirá quem ele realmente é'.

Poder é Donald Trump se querem um exemplo efetivo e atual."

Como você entende o futuro das TVs no país?

"É uma resposta muito longa, mas com alguns aspectos bem visíveis. Jornalismo sempre será fundamental na aberta e fechada. E dentro dele o esporte, em todas as suas modalidades, com certeza vai dominar cada vez mais, com audiência e bons patrocinadores.

Há quem defenda a tese de uma TV regional, com conteúdos que cubram essencialmente os assuntos de cada área, com informações nacionais e internacionais só em reduzidos boxes…

Deceriam também entrar as preferências gastronômicas, os destinos de viagens, os gêneros de livros, as peças de teatro etc. Não havendo aí a afinidade, fica difícil."

Quais os teus Projetos atuais?

"Vou voltar com meu programa, mas dentro de uma plataforma absolutamente nova e bem instigante.

Enquanto isso estou me preparando para estrear na Connect TV nos Estados Unidos, uma emissora aberta, americana, afiliada à CNN e em lingua portuguesa. O Donni de Nucci, como todos saben, é o novo sócio majoritário do canal. E, claro, vamos continuar com nossas redes sociais, o blog no UOL-Splash que tem uma média de 500 mil views mensalmente (e a TV Amaury), nosso canal no YouTube e Instagram."

Como você entende os poucos sucessores dos ídolos de antes?



"Eu entendo que a Patricia Abravanel tem mostrado que tem tudo para ser uma sucessora de muito êxito. Mas você tem razão, são exemplos isolados. Minha filha Duda é jornalista, teria tudo para ser uma apresentadora impecável, no entanto, se recusa ficar sob esses holofotes. E não adianta eu insistir."

Dá uma mensagem para os leitores

"Desejo um fim de ano tranquilo, para nós e família, a saúde certinha, a alegria das amizades, o dom do amor e do afeto de que ainda desfrutamos, continuarmos vivos, inteiros. Lembro a história do diálogo havido entre Frank Sinatra e sua filha, no que viria a ser o último Natal da vida dele. Ela perguntou ao pai o que ele queria de presente de Natal.

- Um outro Natal - respondeu ele".